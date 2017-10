Când poate refuza notarul să finalizeze divorţul început

Când poate refuza notarul să finalizeze divorțul început

Dacă, după inițierea divorțului la notar, acordul soților începe să scârțâie, ei nu-și mai asumă decât în parte efectele despărțirii, raportul Autorității Tutelare este cu probleme, atunci notarul refuză să elibereze certificatul de divorț.Din ce în ce mai multe cupluri aleg să se despartă oarecum pe cale pașnică, iar pentru asta, dar și pentru finalizarea mai rapidă a divorțului, apelează la serviciile unui notar. Dacă, în discuția preliminară cu notarul și la momentul demarării procedurii de divorț, soții îl asigură pe notar că sunt de acord să se despartă și că își asumă toate consecințele unui asemenea pas, de multe ori se întâmplă ca, pe parcurs, unul dintre ei sau chiar amândoi să dea înapoi. Iar dacă există copii și din raportul efectuat, în mod obligatoriu, în astfel de situații, de Autoritatea Tutelară, rezultă că interesele minorului sunt afectate, chiar dacă soții sunt de acord și își asumă efectele divorțului, notarul nu mai poate continua procedura și recomandă divorțul prin instanța de judecată. „Am început divorțul la notar, când am depus actele totul a fost OK, ne-am înțeles pe custodie comună, iar soțul a fost de acord să ne lase casa mie și copilului. După aia s-a răzgândit, nu știu cine i-a spus că eu o să mă recăsătoresc, iar când au venit cei de la Autori-tatea Tutelară să facă ancheta, a spus că vrea el custodia băiețelului și casa. După 30 de zile, ne-am dus amândoi la notar, să semnăm certificatul de divorț, însă domnul notar ne-a spus că ancheta socială n-ar fi în interesul copilului. Ne-a spus că dacă n-am respectat înțelegerea inițială, n-avem decât să ne batem pentru custodie în instanță. Am spus că venim cu un avocat, însă notarul n-a mai discutat cu noi” - ni s-a plâns o tânără, care consideră că, în astfel de situații, ar trebui acordat un nou termen de gândire soților, eventual, să se perceapă taxe suplimentare, nicidecum să fie întreruptă procedura.Interesul copiilor nu se negociazăÎntr-adevăr, în cazul cuplurilor cu copii care divorțează, lucrurile nu sunt atât de simple. Însă, nici soții fără copii nu pot să continue divorțul la notar dacă nu-și mai respectă angajamentele pe care și le-au asumat la deschiderea acțiunii, așa cum sunt ele prevăzute de lege pentru divorțul pe cale notarială – ne-a spus notarul Elena Ion.Cât privește intervenția Autorității Tutelare și la această formă de divorț, este obligatorie realizarea unui raport de anchetă socială, al cărui scop este dovedirea îndeplinirii tuturor condițiilor și angajamentelor referitoare la minor. Dacă se întâmplă însă ca din acest raport să reiasă că acordul soților privind exercitarea în comun a autorității părintești sau cel privind stabilirea locuinței copiilor nu mai este în interesul copilului, notarul public se vede obligat să stopeze derularea procedurii și să îndrume soții să se adreseze instanței de judecată, pentru a-și rezolva problemele cu privire la copil. Totul, din cauză că interesul copiilor nu trebuie afectat în funcție de aversiunile existente între părinți, la un moment sau altul.Convenție între părințiCă nu e loc de negociere când e vorba despre interesele minorilor o dovedește și faptul că, în procedura divorțului cu minori se încheie, separat de certificatul de divorț, și o convenție între părinți, prin care se stabilesc chestiuni precum numele de familie pe care îl va purta fiecare după divorț, exercitarea autorității părintești, stabilirea locuinței copilului minor și alte aspecte. Această convenție se taxează separat și costă 62 lei (inclusiv TVA). Așadar, costurile divorțului cu copii minori sunt mai mari exact din cauza acestor proceduri suplimentare, dar și a complexității cauzei. În schimb, dacă soții își respectă promisiunile asumate la demararea divorțului, indiferent de câți copii au, notarul nu va avea nicio problemă să le dea, spre semnare, certificatul de divorț. Nu degeaba se spune că divorțul notarial este posibil numai dacă soții se înțeleg perfect asupra tuturor condițiilor cerute de legislația în materie civilă.