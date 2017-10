Când poate fi mai ieftină dezbaterea moştenirii

Când poate fi mai ieftină dezbaterea moștenirii

Fără a avea legătură cu natura bunurilor lăsate moștenire, deschiderea succesiunii se poate face atât prin notariat, cât și prin instanță. Cât privește costurile, când există neînțelegeri, procedura prin instanță poate fi mai ieftină decât cea prin notariat.„Cu mult respect vă rog să-mi dați un sfat. Tata a murit în 2012, iar în urma lui a rămas soția supraviețuitoare, un băiat din a doua căsătorie și eu, copilul lui din prima căsătorie. Degeaba am încercat să ne înțele-gem la un notar, nu s-a putut. Eu am cerut notarului să întrerupă totul, vreau să depun actele în instanță. Sunt ceva expertize de făcut și vreau să știu dacă sunt obligat să mă întorc la notar, să continuăm moștenirea, sau se poate termina totul în instanță? Notarul, asta mi-a dat de înțeles! Pe mine mă intere-sează să mă coste cât mai puțin! Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere. G. Ana”.„Cu toate că în martie 2013 ne-a murit și al doilea părinte, frații mei nu vor să mergem la notar să rezolvăm cu moștenirea. Deocamdată, la mica înțelegere, împărțim banii din chiria apartamentului și din arenda pe pământ. Eu am nevoie de bani, am găsit un client să vând partea mea de pământ, dar frații tot nu se prezintă la notar, se plâng că n-au bani. Poate notarul să-i oblige? Cu mulțumiri, Luiza”.Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că deschiderea succesiunii poate fi făcută atât prin notariat, cât și prin instanța de jude-cată, după cum consideră de cuviință persoanele cu drept de moștenire. Cât privește situațiile în care, din start, există neînțelegeri declarate între moștenitori, se recomandă ca, pentru aplanarea conflictelor, dar și pentru cheltuieli financiare mai mici, cei în cauză să deschidă, direct, acțiune de chemare în judecată în scopul dezbaterii moștenirii.Dacă se adresează notarului și nu se înțeleg pe parcurs, într-o asemenea împrejurare este evident că, în cele din urmă, moștenitorii vor avea nevoie de asistență juridică din partea unui avocat. Astfel, în loc să plătească și un notar public, și un avocat, prin solicitarea dezbaterii succesiunii în instanță se va plăti numai avocatul. Trebuie să se aibă însă în vedere și faptul că acțiuni de acest fel se depun, obligatoriu, la ultimul domiciliu al defunctului. Iar dacă acesta se află într-o localitate mai îndepărtată și necesită cheltuieli mari cu deplasarea, este bine să se știe dinainte și acest lucru.Când se pornește însă, la un asemenea drum fără a exista, din start, un consens între moștenitori, fără doar și poate, există riscul ca notarul să n-o scoată la capăt. Or, în temeiul Legii notarilor publici și a activității notariale, ei au dreptul să suspende dezbaterea succesorală deja demarată. Pe de altă parte, dacă persoanele cu drept de moș-tenire doresc asta, după rezolvarea conflictelor în instanță pot reveni la cabinetul notarial la care au demarat succesiunea, pentru a o finaliza la notar, nimeni nu le interzice acest lucru. Deciziile de acțiune, ca și obligația de a suporta cheltuielile financiare, aparțin moștenitorilor.Potrivit avocatului Aurel Glăvan, practica arată că situațiile în care dezbaterea succesiunii se blochea-ză nu sunt deloc rare. De regulă, moștenitorii își iau un răgaz, nego-ciază, iar după ce se înțeleg, își dau, din nou, întâlnire la notar. Iar dacă unii nu fac asta, notarul nu-i poate obliga să se prezinte, din cauză că nu există nicio procedură legală care să le permită un asemenea demers.