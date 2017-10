Când poate fi evacuat un chiriaş corect

Când poate fi evacuat un chiriaș corect

Dacă nu s-a menționat un termen în contract, închirierea se consideră valabilă numai pentru un an, în cazul locuințelor nemobilate, sau pe durata aferentă calculării chiriei, în cazul celor mobilate.În ultimii ani, numărul persoanelor care optează pentru închirierea unei locuințe, în detrimetrul cumpărării a crescut tot mai mult din cauza dificultății obținerii unui credit bancar. Fie că vă numărați printre chiriași sau sunteți unul dintre proprietarii caselor închiriate, în prezent, Noul Cod Civil (NCC) este actul normativ care reglementeaza raporturile dintre proprietari și chiriași. Cât privește prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 privind drepturile și obligațiile chiriașului, consilierul juridic Carmen Gigică precizează că acestea au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a NCC, mai exact la data de 1 octombrie 2011. Sunt însă mulți chiriași cu ștate vechi care iau de bază tot Legea locuinței și se arată nedumeriți când, deși s-au achitat de toate obligațiile din contract, sunt... aruncați în stradă de proprietari: „Nu suntem la primul contract de închiriere, ne-am mutat în Constanța în 2007, n-am reușit să facem un împrumut la bancă și am stat cu chirie. Primul contract l-am făcut pe trei ani, până în 2010. La al doilea contract, proprietarul a spus că ne închiriază și pe zece ani dacă vrem și până la urmă nu s-a trecut niciun termen în contract. Ne-a spus că putem să stăm cât vrem dacă plătim la timp chiria, nu facem stricăciuni, nu deranjăm vecinii și chestii din astea de bun simț. Zilele trecute, proprietarul ne-a cerut să eliberăm urgent apartamentul de două camere, că vrea să-l închirieze pe bani mai mulți, pe vară, la o firmă din București, cică îi dă voie legea să ne arunce în stradă. Noi am mai stat cu chirie și la alții, dar n-am auzit așa ceva. Ne-a spus că ne primește înapoi în octombrie, dacă vrem. Dacă-l dăm în judecată, câștigăm? Nu de alta, dar vara toți închiriază la turiști și avem o problemă să găsim ceva în această perioadă! (Ionel Bănescu).v v vDeși noua legislație îi protejează pe chiriași, astfel de situații îi iau pe nepregătite pe cei care, în afară de citirea, cel mult, a contractului de închiriere, nu se informează asupra chestiunilor esențiale privind drepturile chiriașului și mai ales a condițiilor în care se poate face rezilierea contractului.Cât privește situațiile în care nu s-a menționat un termen în contract, consilierul juridic ne-a spus că închirierea este valabilă doar pentru un an de zile în cazul locuințelor nemobilate sau a spațiilor pentru exercitarea activității unui profesionist, sau pe durata corespunzătoare unității de timp pentru care s-a calculat chiria, în cazul camerelor sau apartamentelor mobilate.Și chiriașul poate rezilia contractulPe de altă parte, atunci când contractul de închiriere s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată și nu s-a convenit altfel, și chiriașul are dreptul să rezilieze contractul prin notificare. Va trebui să respecte însă un termen de preaviz, care nu poate fi mai mic de 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare și de 15 zile, dacă același interval este mai mic de o lună.În situatia nefericită în care titularul con-tractului de închiriere a decedat, contractul încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului. E bine de știut că descendenții și ascendenții acestuia au dreptul, în acest interval, să opteze pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, dacă sunt mentionați în contract și dacă au locuit împreună cu chiriașul. Așadar, legislația garantează un echilibru în relația proprietar – chiriaș, iar dacă părțile sunt corecte, diferendele se pot rezolva cu legea în mână, fără a mai fi nevoie să se acuze reciproc prin sălile de judecată.