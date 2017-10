Până unde poate duce neinformarea

Când poate cădea o salariată în propria capcană

Cu toate că angajatorul nu are voie „să se descotorosească“ de o salariată însărcinată, există situații când gravida poate fi „pusă pe liber“ din cauza propriei secretomanii.În ziua de azi, când, din cauza numărului mare de cereri de angajare, găsirea unui loc de muncă ține mai mult de noroc, a fi concediat și atunci când legea te apără aduce foarte multă supărare. Din păcate, realitatea demonstrează că lipsa de informații a unor salariate aflate în perioada sarcinii le poate ajuta să-și taie singure… craca de sub picioare: „Nici n-am apucat să mă bucur că, după lungi tratamente, în sfârșit, sunt și eu însărcinată, că a trebuit să mă întristez teribil. M-a chemat doamna de la Personal și mi-a dat decizia de concediere, pe motiv că sunt pe lista disponibilizaților, împreună cu alți colegi. Când i-am spus că sunt gravidă și eu știu că n-au voie să se descotorosească de mine, doamna m-a luat peste picior, mi-a spus că ea n-a visat că eu sunt însărcinată, ca să nu fiu dată afară. Habar n-am avut că o femeie însărcinată, ca să nu fie pusă pe liber, trebuie să dea fuga la patron din prima zi când a rămas gravidă și să anunțe că va deveni mamă. M-am interesat, mai am colege care au născut, dar niciuna nu a făcut așa ceva. De la Personal mi s-a spus că acele colege n-au avut ghinion ca mine, ca în perioada sarcinii, să se facă disponibilizări. I-am spus că reclam mai departe la Inspecția Muncii, că o să-i dau în judecată, dar mi s-a răspuns că pot să mă duc unde vreau, n-o să câștig, doar o să mă aleg cu bani cheltuiți aiurea. L-am rugat pe patron să nu-mi facă una ca asta, că am nevoie de bani, dar e un om rece și mi-a zis, scurt: «N-am ce să-ți fac! Ți-ai tăiat singură craca de sub picioare!». Auzisem eu mai demult că vor să scape de mine!” - ni s-a plâns o tânără, pusă într-o situație despre care nu a deținut niciun fel de informație și speră ca acest lucru să fie un atu pentru rezolvarea favorabilă a problemei.„Puterea“ angajatoruluiDacă în cazul salariaților obișnuiți, angajatorul are la dispoziție o serie de pârghii legale prin care poate să renunțe la serviciile lor, fără să riște să fie acționat în instanță și să suporte apoi consecințele, când este vorba despre o angajată aflată în perioada sarcinii, lucrurile nu stau deloc așa. Mai exact, puterea lui este limitată chiar de legislația muncii, ne-a explicat Mihaela Crivea, specialistă în probleme de muncă. Din păcate, cu toate că sunt apărate de lege, din cauza lipsei de informare, unele gravide se trezesc obligate să semneze decizia de concediere din simplul motiv că nu și-au informat angajatorul despre noua lor stare în care se află, așa cum prevede legea. Așa se face că angajatele care țin secret acest lucru, indiferent de motivele invocate apoi, nu fac altceva decât să cadă în propriile capcane.Nici autoritățile nu au putere mai mareCât privește posibilitatea ca o gravidă disponibilizată din cauză că nu a anunțat conducerea firmei la care lucrează, înainte de concediere, că urmează să aducă pe lume un copil, să-și reintre în drepturi urmare unei reclamații la autoritățile îndriuite, de la Inspecția Muncii ni s-a confirmat că nu se mai poate face nimic în acest sens. Și, totul, din cauză că legea o obligă pe salariata însărcinată să informeze, și nu verbal, ci doar în scris, angajatorul că este gravidă. Iar această informație trebuie să fie însoțită și de acte medicale doveditoare, eliberate de specialist, conform legii. Numai dacă parcurge acești pași, salariata însărcinată nu riscă să ajungă pe lista persoanelor disponibilizate, dacă are ghinionul ca în firmă să se facă disponibilizări de personal.Pe de altă parte, și avocatul Aurel Glăvan ne-a confirmat că nici autoritatea judecătorească nu-i poate da câștig de cauză salariatei gravide concediate din același motiv, atâta vreme cât legea nu este de partea ei. Totul, din cauză că, pentru a obține câștig de cauză în instanță, trebuie dovedită încălcarea legii, lucru imposibil în asemenea situații. Așadar, eventuala rezolvare a unor asemenea situații ar putea fi posibilă numai dacă există înțelegere din partea angajatorului în acest sens, căci încălcarea legii nu poate fi invocată.