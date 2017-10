Când nu se pot racorda constănţenii la reţeaua de gaze

Când nu se pot racorda constănțenii la rețeaua de gaze

Constănțenii ale căror imobile nu dețin cadastru nu pot solicita accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale.Mai mulți constănțeni care locuiesc în zona Anadalchioi de foarte mulți ani, care nu au avut nevoie, cel puțin până în acest moment, de un plan cadastral al caselor, s-au trezit că fără acest document nu vor putea să treacă la încălzirea pe gaze naturale. Din moment ce dețin acte de proprietate în regulă, oamenii cred că este o exagerare.„E de bun simț să nu te pornești la acest drum dacă nu ai titlu de proprietate. Dar de ce o fi nevoie de cadastru ca să te racordezi la gaze? La vânzare-cumpărare, am înțeles că nu se poate fără cadastru, acolo e altceva, din punctul nostru de vedere. Noi cerem o derogare de la cadastru și pentru că e foarte scump și durează, plus că racordarea la gaze costă și ea. Ne-ar interesa să știm și cam cât durează până se face branșamentul”.Reglementări pentru locuințe individualeEste adevărat că realizarea unui plan de cadastru pentru un imobil presupune costuri serioase. Însă, acesta s-a dovedit un document indispensabil în multe situații, printre care și racordarea la sistemul de gaze naturale. Și cum racordarea la gaze presupune obținerea unor autorizații din partea primăriei, Congaz nu poate interveni pe domeniul public fără extrasul de carte funciară actualizat al proprietarului. De asemenea, în cazul persoanelor fizice, în afară de extrasul de carte funciară actualizat, care nu se poate elibera în lipsa cadastrului, în vederea obținerii autorizației de construire instalație de utilizare gaze naturale este nevoie și de obținerea unui certificat de urbanism. Iată care sunt documentele ne-cesare persoanelor fizice pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale: 1. Copie după buletinul sau actul de identitate. 2. Copie de pe actul de deținere al spațiului, respectiv teren plus construcție (adresa pentru care se solicită accesul). 3. Acordul notarial al proprietarului imobilului, după caz (dacă deținerea spațiului / imobilului se face în baza unui contract de închiriere sau comodat). 4. Acordul coindivizărilor, după caz. 5. Copie plan cadastru al imobilului și un formular de Cerere acord de acces pentru persoane fizice.Potrivit reglementărilor Congaz, la depunerea cererii, clientul va trebui să achite tariful de analiză și elaborare a acordului de acces, în valoare de 12,40 lei.Cât durează execuția branșamentuluiConform contractului de racordare, durata de execuție a bran-șamentului este de maximum 60 de zile lucrătoare de la data emiterii autorizației de construire, respectiv autorizației de intervenție în domeniul public, după caz.Dacă branșamentul este autorizat, este necesară întocmirea unui proiect de branșament, avizarea lui din punct de vedere tehnic, avizarea lui de către o persoană autorizată M.L.P.T.L., obținerea avizului de la S.C.I.L. Confort Urban (în Constanța) și Autorizația de intervenție în domeniul public, toate obținute de către S.C. Congaz S.A.Dacă branșamentul nu este autorizat, este necesară întocmirea unui proiect de branșament, avizarea lui din punct de vedere tehnic, avizarea lui de către o persoană autorizată M.L.P.T.L. trebuie obținut Certificat de Urbanism de la primărie, avize de la toți deținătorii de utilități precizați în Certificatul de Urbanism, Autorizația de Construire de la Primărie, după care se plătește tariful de racordare, se semnează contractul de racordare și, în final, obținerea avizului de la S.C.I.L. Confort Urban (în Constanța) și Autorizația de intervenție în domeniul public, toate obținute de către S.C. Congaz S.A.