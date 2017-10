Când nu se poate vinde un apartament cu acte-n regulă

Ce nu înțeleg unii proprietari care și-au scos apartamentele la vânzare este că înțelegerile verbale privind preluarea datoriilor de către cumpărător nu sunt valabile în fața notarului public, dacă acestea sunt luate în fața conducerii asociației de proprietar. „Am venit de sărbători acasă, trebuie să vând repede, am clientul la ușă, dar pentru că am lipsit din țară, am restanțe la întreținere de vreo 8.000 de lei. Am fost la președintele asociației, cumpărătorul a semnat o declarație pe proprie răspundere că o să achite el dife-rența, așa ne-am înțeles noi. Ne-am dus cu hârtia la notar, dar ne-a spus că nu e valabilă. Cumpărătorul a făcut procură unei rude să se ocupe în continuare de vânzare și deja a plecat din țară. Nu ne vindecăm noi, românii, niciodată de hârtii și biro-crație! Cine oprește asociația să-l execute după aia pe cumpărător, dacă n-o să plătească restanțele?” – este dilema cititorului nostru, Liviu Apostol. Bărbatul a dorit să profite de această situație pentru a-și manifesta nemulțumirea față de o altă meteahnă românească, res-pectiv schimbarea, „peste noapte”, a multor legi cu acțiune largă. „La noi, cum se schimbă puterea, se schimbă și legile de bază. În țările civilizate, sunt legi și de o sută de ani, pe care și oamenii simpli au ajuns să le știe, dacă se lovesc de ele. La noi, nu mai știi nici cât impozit ai de plătit, nici când ieși la pensie…, nici cât ai de plătit ca pacient, pot să vă dau o groază de exemple!”.Într-adevăr, potrivit notarului Elena Ionescu, înțelegerile verbale între partenerii unei tranzacții, indiferent de natura ei, nu au valoare juridică în fața notarului. Referitor la obligația proprietarului de a stinge datoriile față de asociație înainte de a vinde, niciun notar nu poate opera vreo derogare nici măcar pe baza înțelegerilor ver-bale dintre proprietar și repre-zentantul asociației de proprietari. Tocmai de aceea, dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltu-ielile asociației de proprietari trebuie eliberată în original și să poarte semnăturile președintelui și ale administratorului asociației, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației. Iar dacă se întâmplă ca vreun notar „să uite” de această adeverință, actele de vânzare-cumpărare parafate în aceste condiții vor fi nule de drept.Aproape că nu există asociație de proprietari fără restanțieri la între-ținere. Mai mult, sunt situații când datoriile ating sume foarte mari, deci obligația proprietarului de a-și stinge restanțele înainte de a vinde este esențială pentru toți locatarii, astfel încât asociația să nu fluiere a pagubă. Și, totuși, notarul precizează că legea permite înstrăinarea apartamentului cu restanțe, dacă în contractul de vânzare-cumpărare se introduce o clauză prin care datoriile proprietarului sunt preluate, cu document notarial, de către cumpărător.Având în vedere că tranzacțiile imobiliare, în contextual actual, presupun negocieri peste negocieri, care întârzie semnarea actelor de vânzare-cumpărare, adeverința despre care am discutat mai sus este valabilă numai două săptămâni de la data eliberării. Totul, din cauză că pe parcursul negocierii, se pot acumula noi restanțe la întreținere. Așadar, o simplă adeverință poate bloca întreaga tranzacție.