Când nu se poate schimba numele minorului

În primul rând, cei interesați de schimbarea numelui copilului minor trebuie să știe că nu pot porni la acest demers dacă nu au motive temeinice. Adică, numele este format din expresii indecente, ridicole etc.Cât privește lista actelor necesare pentru dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, doamnă Maria Lenu, din aceasta nu poate lipsi, sub niciun motiv, consimțământul dat în formă autentică al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei sau consimțământul, în aceeași formă, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui/prenumelui minorului.Însă, în cazuri de anulare a adopției, de la dosar nu trebuie să lipsească sentința de desfacere sau anularea adopției, pentru cei care au fost adoptați, s-au căsătorit și ulterior a intervenit desfacerea adopției, iar prin căsătorie au luat numele celuilalt soț.Acordul celuilalt părinte. Chiar dacă schimbarea numelui sau a prenumelui minorului este cerută numai de unul dintre părinți, nu este necesar acordul celuilalt dacă acesta este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta. Pentru persoana pusă sub interdicție, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea autorității tutelare.