Când nu poţi să scapi de o sancţiune

Când nu poți să scapi de o sancțiune

„Împreună cu alți doi colegi, acum un an, am fost sancționați cu avertisment, eu am avut și tăiere din salariu. Mi s-a spus atunci că după un an, o să mi se șteargă sancțiunea, ceea ce nu s-a întâmplat, dar numai în cazul meu. G. P.”v v vCu toate că o greșală făcută la locul de muncă poate atrage după sine o sancțiune disciplinară, asta nu înseamnă că acea pedeapsă nu poate fi radiată, la un moment dat. Însă, după cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, salariatului sancționat disciplinar i se radiază de drept sancțiunea, în termen de un an de la aplicare, numai și numai dacă, în interiorul acestui termen, nu a fost din nou sancționat. Cât privește radierea în sine, aceasta nu înseamnă și anularea sancțiunii, adică nu dă dreptul salariatului să-și recupereze banii reținuți din salariu. În realitate, prin radierea unor sancțiuni anterioare, legiuitorul a avut în vedere să-i inoculeze angajatului ideea că legea devine blândă cu el când înțelege să-și corecteze o greșeală din trecut. În plus, radierea sancțiunii îi permite salariatului să nu adune diferite sancțiuni din cauza încălcării regulilor stabilite de angajator, acumulare care ar cântări greu dacă ar dori să-și schimbe locul de muncă.