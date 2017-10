Când nu ajută la nimic aranjamentele moştenitorilor

Când nu ajută la nimic aranjamentele moștenitorilor

Chiar dacă persoanele cu drept de moștenire pot să facă anumite înțelegeri între ele, acestea nu au nicio valoare când vine vorba despre locul dezbaterii succesiunii. Fără doar și poate, fiecare „dosar” de succesiune este unic, tocmai de aceea, în situații atât de sensibile, s-a creat un sistem legislativ prin care moștenirea se supune unei sistem unitar de reguli. Și, oricât de mult și-ar dori moștenitorii să finalizeze procedura într-o localitate cât mai apropiată de fiecare dintre ei, din motive pecuniare, oricât de dispuși ar fi să desemneze, prin procură, un singur reprezentant care să se ocupe de formalități, astfel de înțelegeri pică în fața legii, ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică.Legislație „drastică“Pe de altă parte, oamenii cred că acest sistem este prea drastic, atâta vreme cât enorm de multe probleme, poate și mai „delicate”, se pot rezolva prin reprezentanți mandatați prin procuri notariale. Asupra unei situații de acest gen au dorit să atragă atenția astăzi mai mulți moștenitori, toți domiciliați în județul Constanța, care se văd obligați să se deplaseze tocmai la Timișoara, unde tatăl lor a avut ultimul domiciliu: „Din februarie 2012, până în 9 ianuarie 2014, cât timp a fost foarte bolnav, tata a stat la Constanța, l-am luat de la Timișoara să-l operăm și să avem grijă de el. Sunt fata cea mai mică, din șase frați, tata a locuit la mine, dar am contribuit toți frații la medicamente, pentru că a fost operat de cancer și s-au cheltuit mulți bani. Nici prin cap nu ne-a trecut să-i facem mutație pe Constanța, a stat la copiii lui fără viză de flotant, fără nimic… Când tata a simțit că moare, ne-a cerut să-l ducem să moară în casa lui, a fost ultima lui dorință. A mai trăit acolo 24 de zile. Nici acum nu am deschis moștenirea, toți notarii la care am fost ne trimit la Timișoara, unde a avut tata domiciliul în buletin. Am vrut să luăm o procură de la notar ca să meargă numai unul dintre noi să deschidă moștenirea, dar niciun notar nu ne-a dat așa ceva, pe motiv că ne ia banii degeaba pentru o procură fără nicio valoare. Mi se pare ceva strigător la cer! Am rezolvat chiar eu o grămadă de probleme cu procură și nu înțeleg de ce, acum, nu se poate!”.Unde-i lege, nu-i tocmeală…Consilierul juridic ne-a confirmat că în astfel de situații nu se poate face uz de procură notarială, chiar dacă toți moștenitorii s-au înțeles să fie reprezentați de unul dintre ei, astfel încât să nu mai fie nevoie să se deplaseze cu toții atât de departe. Totul, din cauză că potrivit legislației în materie civilă, moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului, iar dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, după caz, cu hotărârea judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă.ReglementăriAbia dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României, moștenirea se poate deschide la locul din țară aflat în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat. Însă, și în astfel de cazuri, se pune condiția ca în respectiva circumscrip-ție să existe cel puțin un bun imobil al celui care lasă moștenirea. Atunci când în patrimoniul succesoral nu există bunuri situate în România, locul deschiderii moștenirii este în circumscripția notarului public celui dintâi sesizat.Mai multe reședințePe de altă parte, este adevărat că orice persoană poate să aibă mai multe reședințe, însă este considerat domiciliu stabil numai și numai locul unde are locuința principală. Totuși, reședința poate fi considerată domiciliu, însă numai dacă adresa de domiciliu a persoanei respective nu este cunoscută. În concluzie, aranjamentele moștenitorilor, prin procură nota-rială sau prin orice alte forme, nu ajută la nimic în situații de genul celei prezentate astăzi.