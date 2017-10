Când nu ai liber la demisie

„Din câte știu eu, și președinte de țară dacă ești, ai liber la demisie. Eu nu sunt lăsată să plec într-un loc mai bun din cauza unui amărât de curs, la care am fost obligată să merg, nici măcar n-am cerut eu asta. Mi se bate obrazul că firma a cheltuit ca să învăț lucruri… Am probleme în familie și s-a ivit ocazia să câștig mai mult! Ce pot să fac?” – întreabă o cititoare.v v vÎntr-adevăr, demisia este un act de voință al fiecărui salariat și nu poate fi respinsă. Însă, legislația muncii îngrădește acest drept al oricărui angajat numai într-o singură situație, care se referă exact la problema abordată de cititoarea noastră. Mai exact, Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, precizează că salariatul nu are liber la demisie nu-mai în situația în care angajatorul a plătit un stagiu de pregătire profesio-nală pentru angajat, iar acesta a consimțit, prin semnarea unui act adițional la contractul individual de muncă, să nu părăsească firma pentru un anumit număr de ani, perioadă de timp stabilită, atenție, de comun acord.Soluție. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite și salariatul nu renunță la demisie înainte de expirarea perioadei stabilite, el poate pleca, însă va fi obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional.De precizat că, în principiu, demisia este actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.