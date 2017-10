Când îţi pierzi jobul fără preaviz sau alte explicaţii

Când îți pierzi jobul fără preaviz sau alte explicații

Deși au fost angajați prin concurs, și-au pierdut jobul pe nepusă masă, fără a li se dovedi vreo încălcare a sarcinilor profesionale. Dacă au acești oameni câștig de cauză în justiție, aflați în continuare. Pentru a se debarasa de un angajat permanent sau în perioadă de probe, angajatorul este obligat să respecte o anumită procedură și nu să-și dea afară oamenii după bunul plac. Că astfel de proceduri nu sunt întot-deauna respectate o demonstrează cazurile prezentate mai jos.Concediate pe vorbeO tânără ne-a povestit că a câștigat concursul organizat pentru ocuparea unui post de lucrător textil. Întrucât, prin probele de concurs, a reușit să demonstreze că știe meserie, i s-a promis că o să fie angajată cu contract de muncă pe durată nedeterminată, și nu în probe, cum fusese informată inițial: „Au trecut două luni și ceva de la angajare și eu habar n-am avut că sunt angajată pe probe. Am semnat contractul ca primarul, iar doamna de la Personal mi-a promis că o să-mi dea și mie o copie. N-a făcut asta, iar eu m-am luat cu munca și nici nu i-am mai cerut. Dar nici probleme n-am avut… din contră, îmi făceam norma, șefa mă lăuda mereu, am luat prime, a fost OK. Până când mi s-a spus că nu mai e nevoie de mine, că firma are probleme și că trebuie să plec imediat și fără preaviz. Am găsit de lucru foarte, foarte greu și vreau să-mi cer drepturile. Dacă dau firma în judecată, sunt primită la loc?”.„Am fost angajată în probe pentru trei luni. Recunosc, am învățat multe lucruri pe parcurs, lucrasem în alt domeniu, dar m-am pus pe picioare. Cu trei săptămâni înainte să se termine probele, șeful și-a adus o nepoată, mi-a spus că nu am dovedit mare lucru și mi-a arătat ușa. Am fost plătită într-adevăr cu salariul promis, dar nu erau obligați să mă țină măcar trei luni, pe cât am semnat contractul? Am copil mic, iar leafa pe trei săptămâni înseamnă mult pentru copilul meu. Dar pe cine să mai impresioneze un copil în ziua de azi?!” (L. Duca).Notificarea scrisă, unica obligațieChiar dacă angajatorul se poate debarasa mult mai ușor de o per-soană aflată în perioada legală de probe decât de un angajat cu contract pe o perioadă nedeterminată, asta nu înseamnă că angajații în probe pot fi concediați fără nicio explicație. Potrivit Mihaelei Crivea, specialist în probleme de muncă, nu neapărat la sfârșitul perioadei de probă, cum consideră unii, ci și pe întreaga durată a acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, atenție, la inițiativa oricăreia dintre părți, nu neapărat a angajatorului. Oamenii trebuie să fie însă informați dinainte de angajare că pot fi dați afară și pentru ceea ce nu au făcut foarte bine, nu neapărat pentru ceea ce au făcut rău. În plus, angajatorul nu este obligat să aștepte terminarea perioadei de probă pentru ca per-soana considerată necorespunzătoare profesional să fie dată afară. Deși cei mai mulți nu acceptă, într-adevăr, concedierea se face printr-o simplă notificare scrisă.Preavizul nu se impuneÎn timp ce notificarea scrisă este obligatorie, preavizul nu intră în discuție când vorbim despre an-gajarea în perioada de probe.Important! Potrivit noului Cod al Muncii, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 zile pentru cele de conducere. Iar concedierea se anunță prin notificare scrisă, fără preaviz. De aceea, dacă există notificare scrisă, o eventuală acțiune în justi-ție nu ar avea obiect, atâta vreme cât s-au respectat reglementările în vigoare. Cei concediați pe vorbe, însă, își pot cere drepturile în instanță.