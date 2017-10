Când îşi intră în pâine o asociaţie de locatari

Când își intră în pâine o asociație de locatari

Chiar dacă a finalizat demersurile de constituire, pentru a putea funcționa legal, o asociație de proprietari trebuie să obțină personalitate juridică.În ultimul timp, din cauza costurilor mari cu întreținerea, tendința asociațiilor de proprietari mai mari este aceea de a se desprinde din asociația - mamă și a constitui o asociație cu mai puțini membri, unde controlul asupra cheltuielilor, dar și al obligațiilor este mai ușor de gestionat. În niciun caz, când a propus adunării generale con-stituirea unei asociații pe o singură scară, Manuela Grigore nu s-a gândit că o să dureze atât de mult până când aceasta va putea funcționa: „Problema care m-a adus la Cuget Liber este că s-au început formalitățile pentru o asociație nouă prin iarnă și nici acum nu s-au terminat, dar nu ni se spune și nouă de ce. E un haos la noi din cauza asta, deja sunt două conduceri paralele… Este așa de complicat să desprinzi o asociație de proprietari? Unde se depune cererea și cam cât durează tot procesul, că nu ne lămurește nimeni? Ei tot spun că, pe parcurs, le tot vin cereri de înscriere și de la alți locatari care n-au fost la adunarea generală. Dacă e așa, pot să vină până la iarnă!”.Acordul locatarilor, esențial!Că durează și nu este chiar o treabă simplă până când o asociație de proprietari își intră în drepturi depline o confirmă și conducerea Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, potrivit căreia o asociație de proprietari nu se înființează doar cu bune intenții. În primul rând, este nevoie de acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, din cadrul unei clădiri. Acordul nu este însă verbal, ci va trebui consemnat într-un tabel nominal, anexat apoi la acordul de asociere. În clădirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele rapor-turile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.Unde se depune cerereaCererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari, alături de statut, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun și se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află blocul respectiv.Undă verde…Lucrurile durează întrucât procesul de constituire nu se oprește aici, căci asociația are nevoie de personalitate juridică pentru a putea funcționa legal. Nici aceasta nu pică din senin, personalitatea juridică obținându-se în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află clădirea. Încheierea se dă fără citarea părților și este executorie, dar pentru că este supusă recursului, mai trebuie să se scurgă alte cinci zile de la comunicare pentru judecarea acestuia.Modificări ulterioareCât privește faptul că solicitările altor și altor locatari ar îngreuna procesul de constituire a asociației, Marcel Dragu ne-a explicat că acest motiv nu stă în picioare. Totul, din cauză că locatarii care nu au fost prezenți la adunarea generală de constituire pot fi înscriși ulterior în asociație, fără alte formalități, dacă ședința a întrunit cvorumul necesar înființării. În plus, pe parcurs, statutul și acordul de asociere pot fi modificate, pentru asta fiind nevoie de acordul a cel puțin două treimi din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari. Este adevărat că orice modificare sau completare se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare, fără alte formalități, dar acesta nu este un motiv pentru a ține lucrurile în loc.