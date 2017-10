Când încetează contractul de închiriere a unei locuinţe?

Când încetează contractul de închiriere a unei locuințe?

„Înțeleg supărarea proprietarului și a vecinilor lui din cauză că fiul meu își aduce prieteni în apartamentul închiriat și se distrează până dimineața. Ca să fiu sincer, din cauza asta i-am închiriat apartament, că nu mai suportam că-și aducea prietenii la mine acasă și o țineau tot într-o petrecere. Totuși, l-am rugat să nu-l dea afară până găsim altceva de închiriat, mai izolat, ca să nu deranjeze, însă proprietarul vrea să-l evacueze urgent. Am auzit că legea îi permite să-l mai țină, dar nu știu cât timp?” (Vicky Ten).v v vÎn situația când una dintre părțile semnatare ale contractului de închiriere, fără niciun argument, nu își respectă clauzele contractuale, indiscutabil, cealaltă parte are dreptul să pretindă rezilierea contractului. Cel puțin asta prevede Codul Civil. În plus, legea dă posibilitatea proprietarului să ceară instanței rezilierea contractului de închiriere și dacă chiriașul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune.Termen de preavizChiar și în situația în care contractul de închiriere este pe durată determinată, pentru de-nunțarea unilaterală a acestuia trebuie respectat un termen de preaviz de cel puțin 60 de zile. Dacă însă contractul s-a încheiat pe perioadă nedeterminată și nu s-a convenit altfel, chiriașul poate denunța contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare și de 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.