Când începe racordarea la gaze şi cine face lucrarea

Când începe racordarea la gaze și cine face lucrarea

Branșarea poate începe după circa trei luni de la depunerea cererii, interval în care se obțin toate avizele necesare. Se lucrează în orice anotimp, inclusiv iarna, cu condiția ca temperaturile să nu fie foarte, foarte scăzute, iar lucrarea trebuie făcută numai de o firmă autorizată.De-a lungul anilor, oamenii au căutat în permanență alternative de încălzire la soba cu lemne a bunicii, mai mult sau mai puțin sofisticate, în funcție de bugetul și exigențele de confort ale fiecă-ruia. Ceea ce se întâmplă în pre-zent la Constanța, oraș cu o gigacalorie colosală, îi obligă pe majoritatea oamenilor să caute soluții mai convenabile și mai eficiente, iar trecerea la încălzirea cu gaze naturale este una dintre acestea. Problema este că trecerea de la un sistem la altul este nu doar costisitoare, ci și „apăsată de birocrație“. „Am fost plecați din țară peste doi ani, am muncit afară, n-am câștigat extraordinar, dar suficient cât să ne rezolvăm cele mai importante probleme. Prima în planul nostru este să ne racordăm la gaze. Locuim la casă, am fost racordați la RADET prin blocul din apropiere, am reușit să ne debranșăm cu mare greutate înainte să plecăm din țară. Un vecin ne-a spus să ne luăm gândul, cer prea multe hârtii, branșarea durează mult și bine dacă n-ai cunoștințe. Nu mă descu-rajează chestiile astea, însă vreau să știu când începe branșarea după ce depui cererea și cine se ocupă de lucrare? Am pe cineva care a lucrat la Congaz, dar nu are firmă. Iarna se fac racordări sau nu-mai pe vreme frumoasă? Am încer-cat să aflu de la Congaz informații, dar nu răspunde nimeni la telefoanele alea, am încercat cu orele, tot vine ton de fax!” – ne-au spus soții Valeria și Ion Ionescu, care mai au o problemă: întrucât locuiesc într-o casă cu spații comune în indivi-ziune, ar vrea să știe dacă li se permite numai lor branșarea la gaze.Este o perioadă mai aglomeratăÎntr-adevăr, trebuie să dispui de ceva timp și răbdare pentru a ți se răspunde la unul din telefoanele Congaz. Totul, din cauză că, po-trivit Serviciului Informare Clienți, este o perioadă cu foarte multe solicitări. Dincolo de acest aspect, oricât am urî birocrația, după de-punerea cererii de acord de acces pe un formular tip (la Biroul de Relații cu Publicul al S.C. Congaz S.A. din City Park Mall, etaj 2 Sky Level, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr.116C, Constanta) și achitarea tarifului pentru analiza și elaborarea acordului de acces, urmează niște pași fără parcurgerea cărora branșarea nu este posibilă.Circa trei luni de așteptareDin momentul în care s-au obținut toate avizele necesare, termenul de așteptare până la începerea lucrării este estimat în jurul a trei luni. Cât privește execuția instalației de racordare (branșamentul), aceasta se face de către S.C. Congaz S.A. prin intermediul agenților economici autorizați de A.N.R.E. și numai după avizarea tehnică a proiectului de branșament și obținerea autorizației de construire, a avizelor de la deținătorii de utilități (apă, canal, energie electrică, telecomunicații, energie termică, etc.) și a celei de intervenție în domeniul public emisă de Primărie. Referitor la execuția instalației de utilizare, aceasta cade în sarcina unui agent economic autorizat de A.N.R.E., ales de beneficiar după primirea acordului de acces și avizarea tehnică a proiectului instalației de utilizare.Acte pentru cei de la caseSpre deosebire de solicitanții care locuiesc la bloc, cei care stau la case trebuie să atașeze cererii de acord mai puține documente, adică actul de deținere a spațiului (teren plus construcție) și actul de identitate al proprietarului, toate în două exemplare. Dacă există mai mulți moștenitori și nu este făcută indiviziunea sau dacă sunt spații comune în indiviziune, cum este în cazul de față, este neapărată nevoie și de acordul notarial al celorlalți coproprietari.Se lucrează și iarnaTemerea că din cauza condițiilor nefavorabile din anotimpul rece, branșarea va fi blocată nu este justificată, întrucât racordări la gaze se fac în toată perioada anului. Singurele intervale-problemă sunt cele cu temperaturi foarte, foarte scăzute, care nu permit efectuarea lucrărilor de perforare și de punere în funcțiune. În rest, potrivit Congaz, fie iarnă, fie vară, lucrările decurg în parametri normali.