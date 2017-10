Când îi vorbiţi copilului despre sex?

Când îi vorbiți copilului despre sex?

Copilul de opt ani vă întreabă ce e un pedofil sau un prezervativ? Încercați un răspuns sau pur și simplu schimbați subiectul?Întrați în panică atunci când co-pilul mic vă întreabă brusc cum a venit pe lume, gândindu-vă că e prea devreme să-i răspundeți, pe motiv că oricum nu va înțelege? Total neindicat! Psihologii spun că nu e niciodată prea devreme să vorbiți cu copilul despre lucruri atât de intime. E mult mai bine să afle de la părinte un răs-puns sincer, decât să audă lucruri brutale de la alții, mai ales în condițiile actuale, când informațiile despre sex circulă, necenzurate, peste tot. Cu cât un părinte este mai sincer și mai deschis, chiar și când e vorba despre asemenea probleme, cu atât îi va oferi copilului său mai multe informații, care îl vor ajuta să crească frumos și să aibă, la rândul lui, aceeași atitudine deschisă.Din păcate, dintr-o falsă pudoare, ca urmare a educației sau a vârstei fragede, psihologul Speranța Băca-na ne-a spus că părinții evită să vor-bească despre sex cu copiii lor. Unii nu o fac nici când micuțul are patru-cinci ani, nici după ce crește și are suficientă capacitate de înțelegere: „Am cunoscut părinți care se amu-zau când erau întrebați de copii cum s-au născut. Cea mai la îndemână era povestea cu barza. Ei bine, s-a demonstrat că nu e un răspuns tocmai bun, pentru că orice copil trebuie să primească, la dilemele sale, un răspuns cât mai apropiat de capacitatea de înțelegere pe care i-o conferă vârsta. Oricât de ciudat s-ar simți părinții, nu trebuie să evite răspunsul sau să-l lase pe altădată”.Nu evitați subiectul!Și, totuși, ce să-i spui unui copil de opt ani când te întreabă ce în-seamnă un homosexual, ce e acela sex sau cum arată un prezervativ?, sunt întrebări care pe Claudia Isaia, ca părinte, o depășesc. Psihologul ne-a explicat că dacă părinții simt că nu pot da răspunsul potrivit, ideal ar fi să ceară ajutorul, de exemplu, psihologului școlar, decât să lase lucrurile… în ceață. Nu va face decât să stârnească și mai mult curiozitatea copilului, care nu ține cont că subiectul este sau nu delicat în viziunea părinților. Astfel, ar putea primi explicații nepotrivite de la alții. Este clar, copiii sunt foarte curioși să afle cât mai multe despre ceea ce văd în jurul lor. De exemplu, la trei ani, întreabă de unde vin bebelușii, la cinci ani, încearcă să afle diferența dintre băieți și fetițe jucându-se de-a doctorul, în jurul vârstei de șapte-opt ani, când aud tot mai des cuvântul sex, cer tot mai multe explicații pe această temă, iar la 14 ani, sunt deja pregătiți să aibă relații sexuale. Deci, conceptul de sexualitate este prezent în viața copilului de la o vârstă fragedă, cu atât mai mult în ultimii ani, de aceea psihologul recomandă ca părinții să înceapă lecțiile de educație sexuală încă de timpuriu. Nu mai e ca pe vremea bunicii, lucrurile s-au schimbat sever la acest capitol!Ce-i răspunzi unui copil între șase și 11 ani?În acest interval, copilul începe să fie stânjenit de nuditate, vrea camera lui. Pe de altă parte, pune întrebări mai complicate, legate de contracepție, homosexualitate, pedofilie… N-ar trebui să fiți mirați, pentru că, în ziua de azi, copiii au foarte mare acces la informație și este foarte probabil nu doar să fi auzit cuvântul sex, ci să știe câteva informații de bază, dar să nu înțeleagă mare lucru. De aceea, trebuie să li se explice că bărbații și femeile sunt creați pentru a se potrivi, aidoma unui joc de puzzle, iar sexul este una din formele prin care oamenii își demon-strează că se iubesc. Nu evitați să discutați despre viol, dar nici despre pedofilie, prezervative etc. Copilul trebuie să știe că sexul are loc între doi oameni care se iubesc, însă la o anumită vârstă. Este extrem de important pentru siguranța lui să știe cum e când cineva te obligă să întreții relații sexuale. De asemenea, pentru că vor apărea semnele pubertății, vorbiți copilului și despre schimbările fizice și psihice prin care trece. Este adevărat că în perioada asta sunt mai rușinoși, însă dați-le răspunsuri scurte și așteptați să vedeți dacă vor să dezvoltați discuția. Nu vă grăbiți, totuși, să intrați în foarte multe în detalii, însă informația pe care i-o oferiți trebuie să fie corectă. Copilul trebuie educat să aibă grijă de el și de propriul trup, să știe exact ce face un pedofil, căci numai așa se poate apăra de persoanele dubioase care i-ar putea ieși în cale, încercând să-l ademenească. Subiectul este foarte amplu, vom mai reveni pe această temă.