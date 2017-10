Când îi spunem copilului ADEVĂRUL DESPRE MOŞ CRĂCIUN

Psihologul te ajută

Când îi spunem copilului ADEVĂRUL DESPRE MOȘ CRĂCIUN

Indiscutabil, magia despre Moș Crăciun merită întreținută, însă părinții trebuie să aibă în vedere și ziua când copilul se va îndoi de existența lui. Psihologii spun că vârsta medie până la care majoritatea copiilor cred în acest mit este undeva în jurul a șapte, opt, nouă ani.Există părinți care, sub pretextul precocității pruncilor, aleg să demonteze mult prea devreme mitul Moșului, din nevoia de a evita ridicolul în fața copiilor care deja știu adevărul. Potrivit psihologului Speranța Băcana, dacă un copil nu este pregătit pentru o asemenea veste, experiența poate fi neplăcută și cu siguranță nu o va uita. Ca mamă a unei fetițe în vârstă de aproape șase ani, Elena Moraru și-ar dori să fie pregătită pentru acest moment: „Fetița mea e foarte sensibilă, pictează, cântă la pian și crede din toată ființa ei în Moș Crăciun. De câteva săptămâni, numai despre Moșul îmi vorbește, a făcut și o listă cu ce și-ar dori să-i aducă, dar observ că după ce a tot vorbit cu verișoarele ei mai mari, dă semne de îndoială că există în carne și oase. Are vârsta potrivită să afle adevărul sau o mai duc în minciuna asta, că ne mințim copiii, asta e, dar sunt niște minciuni frumoase?”.Nu există vârstă idealăCine are mai multă nevoie de magie, de povești, de mituri de tot felul, decât copiii? Având în vedere nevoia copiilor de a-și extrage modele din toate poveștile pe care le aud, psihologul Speranța Băcana este de părere că un copil este liber să creadă în Moș Crăciun atât cât își dorește el acest lucru. Cu câtă nerăbdare așteaptă ei cadourile de la moșul și, mai ales, cât de intens trăiesc vraja sfântă care învăluie nu doar seara de Ajun, ci și toată perioada premergătoare! În plus, aceste zile foarte speciale din an sunt ocazia ideală pentru exprimarea unor valori esențiale, precum iubirea, generozitatea, înțelegerea semenilor, iar părinții, prin comportamentul lor, nu fac decât să le transmită aceste valori.Cât privește vârsta indicată pentru demontarea acestui mit, psihologul precizează că nu există o perioadă ideală, însă ar fi de dorit ca în jurul a șapte, opt, nouă ani, în funcție și de temperamentul copilului, părinții să fie pregătiți pentru a le da unele informații dacă cei mici dau semne de îndoială. Contextul potrivit ar fi chiar în preajma sărbătorilor, acasă, lângă brad, mai ales că toți copiii observă anumite pregătiri, mai descoperă prin casă și pachete… bine ascunse de părinți. Sau, pur și simplu aud de la alți copii tot felul de comentarii pe tema Moșului și ar putea fi ridiculizați de cei care s-au convins înaintea lor de inexistența lui.Când apar îndoielile?Ne place sau nu, îndoielile în existența lui Moș Crăciun apar între cinci și șapte ani, perioada în care copilul începe să-și dezvolte raționamentul logic. El se poate întreba, de exemplu, cum poate cineva de dimensiunile lui Moș Crăciun să aterizeze în casele oamenilor prin hornul casei, din moment ce coșul are dimensiuni care nu-i permit acest lucru? „Fără doar și poate, copilul se hrănește cu ceea ce vede, aude și înțelege, în limitele vârstei sale. Însă, orice părinte poate observa că pe măsură ce crește, copilul nu mai este dispus să înghită pe nemestecate tot ce-i spun cei mari și, evident, încearcă să-și facă propria idee despre informațiile oferite” – ne-a spus psihologul. Așadar, în jurul segmentului de vârstă de șapte, opt, nouă ani, părinții n-ar trebui să le ofere copiilor explicații nerealiste – și nu e vorba doar despre mitul Moșului! Pe de altă parte, oricât de fantastică ar fi magia Crăciunului, când micuțul vă întreabă dacă Moș Crăciun există cu adevărat, în acel moment, dacă ajungeți la concluzia că este pregătit să audă adevărul, îl întrebați pur și simplu ce crede el? Dacă auziți că Moș Crăciun există în viziunea lui, ar fi bine să-l încurajați și să-i spuneți că, deși mai sunt oameni care nu cred, important este ce cre-dem noi și că o să-l așteptăm la fel și anul aces-ta pe Moșul. Dacă însă vă spune că nu-i adevărat, este clar că pare pregătit să audă adevărul. Iar dumneavoastră, ca părinți, va tre-bui să valorificați acel moment și să-i confirmați, cu tact și diplomație, ceea ce el gândește. Copiii au nevoie de o percepție corectă a sărbătorii, de cunoașterea sensului ei, de magie, lumină, atmosferă, cadouri și mai ales, de dra-gostea unor părinți calzi și înțelegători, modelatori responsabili ai personalității lor.