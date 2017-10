Psihologul te ajută

Când îi cumperi copilului telefon mobil

Se vede cu ochiul liber că vârsta la care copiii sunt dotați cu telefoane mobile este din ce în ce mai mică, chiar sub șapte-opt ani. Specialiștii avertizează: cu cât mai târziu (în niciun caz sub 11 ani!), cu atât mai bine, precizând că nu doar vârsta este importantă, ci și gradul de responsabilitate și maturitate este un criteriu pentru a decide dacă un copil este sau nu capabil să poarte grija unui astfel de aparat.Nu mai miră pe nimeni, există prichindei care, la câțiva anișori, sunt familiarizați cu telefonul mobil, inclusiv cu aplicațiile lor chiar înainte de a se încălța singuri, spre mândria părinților, care nu par interesați de efectele nocive ale radiațiilor electromagnetice asupra creierului micuților. Există însă și părinți care conștientizează cât de util le-ar fi un mobil pentru a ține legătura cu copilul în orice moment al zilei, dar nu se grăbesc să-l cumpere înainte de a afla părerea specialiștilor referitor la perioada optimă pentru o asemenea achiziție. „Am fost întrebată de părinți special despre acest subiect. Apreciez onestitatea specialiștilor cu care am discutat, toți mi-au spus că pentru mesaje importante și situații urgente, copilul poate folosi mobilul, însă doar ocazional și numai dacă e strict nevoie să vorbească cu părinții. Mai mult, copilul trebuie învățat să nu ofere informații nimănui despre locul unde se află părinții sau unde își țin diverse bunuri și mai ales să știe că poate suna la 112 în caz de urgență, nicidecum în joacă” - ne-a explicat psihologul Alina Pandrea, care, la rândul său, le recomandă părinților ca înainte de a se grăbi să-i cumpere mobil copilului, să țină seama de rezultatele multor ani de cercetări, care au dovedit influența nocivă a radiațiilor electromagnetice emise de telefonul mobil, mai cu seamă asupra creierului. Practic, aceste radiații pot duce la apariția de tumori canceroase, epilepsie sau probleme de memorie. Tocmai de aceea se recomandă ca un copil să foloseas-că mobilul cel mai devreme după 11 ani (intervalul 14-16 ani fiind mai potrivit pentru această achiziție). Și femeile însărcinate ar trebui să știe că mobilul este un pericol pentru creierul în formare al bebelușului, care, după naștere, ar putea prezenta tulburări de comportament sau predispoziție la dezvoltarea tumorilor cerebrale etc.Nimeni nu-i neagă utilitatea!În ciuda acestor efecte negative, nimeni nu neagă utilitatea unui telefon mobil în ziua de azi, iar când este vorba de părinți plecați toată ziua de acasă, care vor să știe în orice moment ce face copilul, necesitatea este și mai mare. Indiscutabil, într-o perioadă cu tentanții de tot felul, mobilul le oferă un sentiment de siguranță fie când copilul se află la școală, fie pe stradă sau acasă. Mai mult, copilul dotat cu mobil învață să-și dezvolte și viața socială, putând ține legătura cu prietenii.Important de știut!Prima recomandare este cumpărarea unui telefon simplu (nu o piesă de… fițe, cum cere copilul!), fără funcții complexe, aplicații speciale ori jocuri, doar pentru convorbiri, și acestea efectuate cu respec-tarea unor reguli: copilul să vorbească la căști - handsfree sau la speaker și doar câteva minute pe zi, să folosească o cartelă preplătită, care asigură un cost minim, să știe că în timpul orelor, la școală, telefonul stă închis. Chiar și așa, psihologul recomandă părinților să afle de la copii care este adevăratul motiv pentru care-și doresc telefon, iar dacă invocă argumentul prietenilor, care sunt dotați cu telefoane trăsnet, să le explice de ce aceste motive nu sunt corecte pentru a le îndeplini dorința. De asemenea, pentru a nu se trezi cu facturi uriașe („Cunosc nenumărate astfel de cazuri” – ne-a spus psihologul), dar și pentru a se asigura că micuțul nu vorbește cu persoane străine și nu se expune unor pericole extrem de frecvente în ziua de azi, părinții trebuie să verifice zilnic telefoanele copiilor, să-i învețe cum să aibă grijă de acestea și să nu dea niciodată numărul unor necunoscuți, indiferent de argumentele invocate de respectivii.Chiar dacă părinții sunt cei care decid când și ce telefon îi cumpără copilului, psihologul le recomandă tuturor să țină cont și de ceea ce spun specialiștii, în urma multor ani de cercetări, pentru a nu regreta mai târziu că s-au grăbit doar pentru „a fi în pas cu moda!”. Iar faptul că tentația de a vorbi cu orele la telefon este stimulată și de ofertele cu mii de minute în rețea, ar trebui să fie o temă în plus de meditație!