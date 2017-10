Când e permisă compensarea în bani a concediului

„Cu ani în urmă, eram rugați să renunțăm la concediul de odihnă ca să luăm și banii pe acest concediu, iar acum, poți să renunți la concediu, dar tot nu primești bani pe concediu. Plus că dacă firma vrea, îți împarte concediul în patru-cinci fracții, ca să nu mai simți că te odihnești. E legal așa ceva? (Diana Tucă).v v vStimată doamnă Tucă, dioricât de… subțire ar fi devenit schema de personal din cauza crizei, legislația actuală nu permite nici transformarea unor zile de concediu de odihnă în bani în plus la salariu, nici fracționarea exagerată a acestui concediu, fie și când nevoile firmei o impun. Cât privește compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, precizează că este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, oricât de multă nevoie ar avea de acei bani salariatul care s-a încăpățânat să nu-și ia concediu de odihnă.Fracționarea, în anumite limiteDe asemenea, în cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Pentru evitarea situațiilor tensionate, legea cere ca programarea concediului să fie făcută cu cel puțin 60 de zile înainte de momentul efectiv al începerii acestui concediu.