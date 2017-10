Când devine întreţinerea mai ieftină

Când devine întreținerea mai ieftină

Locatarii au posibilitatea să plătească mai puțin la întreținere în anumite situații, însă trebuie precizat că nicio scutire nu se aplică „din oficiu“.Mai mulți locatari ni s-au plâns că deși i-au anunțat, verbal, pe președintele de bloc sau pe administratorul asociației că urmează să lipsească o perioadă mai lungă din apartamente, cu toate acestea, la întoarcere, au constatat că nu au beneficiat de scutirile cuvenite.„Am plătit toate contribuțiile comune, de la a la z. I-am reproșat președintelui că ne-a tras în piept și ne-a spus că trebuia să facem hârtie scrisă și să i-o dăm administratorului, că n-avea el de unde să știe când plecăm noi. După aia, zâmbind, ne-a spus că oricum nu e cine știe ce economie, mai ales că a tot venit mama să-mi ude florile, trebuia să nu intre nimeni în lipsa mea. Dar ei ne penalizează și pentru 5 lei restanță. Și bebelușul meu e taxat ca un adult și când suntem plecați, și când suntem acasă, pe motiv că nu există nicio lege în țara asta care să-i scutească. Dar la alte asociații, bebelușii de ce sunt scutiți? Legea nu e una pentru toți?” (Marieta Lungu).„Avem o căsuță la țară și stăm mai mult pe-acolo. Am închiriat apartamentul din Constanța, dar ne-au distrus aproape tot și am dat chiriașii afară. În prezent, apartamentul e liber și vrem să știm ce obligații avem față de asociație pe vară. Problema cea mai mare e cu liftul, tot timpul îl strică puștanii, iar la plată suntem puși la grămadă, nu contează că nu-l folosim. În președintele de bloc nu am încredere, el nu știe decât să ia oamenii la mișto… Are multe rude prin bloc și nu-l putem schimba. Cu mulțumiri, A. Marian”.Durata plecăriiÎntr-adevăr, dacă se întâmplă să plecați cu toții de acasă, nu contează unde, ci pentru cât timp. Totul, din cauză că potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu se pune problema să fiți scutiți de la plata utilităților comune dacă plecați doar pentru câteva zile. Pentru ca întreținerea să fie mai ieftină, trebuie să lipsiți din apartament mai mult de 15 zile și, atenție, acesta trebuie să rămână nelocuit, numai așa se consideră că temporar nu mai locuiți acolo. Este esențial însă ca administrația să fie anunțată despre această intenție înainte de a se intra în luna plecării, dar în niciun caz verbal, ci în scris, ideal fiind să cerem și număr de înregistrare.La mâna asociațieiLocatarii plecați în condițiile legii sunt scutiți de toate cheltuielile comune care se repartizează la numărul de persoane. Însă, pentru evitarea unor disensiuni, există asociații unde aceste cheltuieli se stabilesc pe apartamente, nu în funcție de numărul de persoane, ne-a spus Nicolae Omut, președintele Asociației de proprietari nr. 231: „Cât privește scutirile din perioada absenței, acestea se referă numai la contribuția pentru salarizarea femeii de serviciu, a administratorului, președintelui, contribuția pentru iluminatul pe scară, la curentul electric pentru funcționarea liftului, dacă există așa ceva. În schimb, nu se acordă scutire pentru repararea liftului. Noi nu avem asemenea probleme în asociația noastră, din fericire, poate că ne ajută și hotărârea menționată mai sus”.Sesizați primăriaÎn situația locatarilor care, deși au anunțat administrația în timp util că urmează să lipsească o perioadă mai lungă și cu toate astea nu au beneficiat de scutirile cuvenite, conducerea asociației poate fi reclamată la Serviciul pentru îndrumarea Asociațiilor de Proprietari din primărie, întrucât acest lucru contravine legilor în vigoare.Bebelușii, la platăReferitor la taxarea bebelușilor, aceștia sunt considerați consumatori și sunt trecuți la plata utilităților chiar din prima lună de ședere în apartament, din simplul motiv că, în România, nu există o lege care să prevadă scutirea acestora de pe listele de întreținere. Însă, de asemenea, adunarea generală poate să decidă dacă îi scutește pe bebeluși de la plată o anumită perioadă, cum tot adunarea decide dacă introduce taxe pentru locatarii care au animale de companie.Important! Indiferent că rămân acasă ori pleacă toată vara și lasă apartamentul nelocuit, toți locatarii sunt obligați să plătească serviciile comune care nu au nicio legătură cu numărul de persoane și care țin strict de cota-parte indiviză.