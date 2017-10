Când au dreptul vecinii să se pună reciproc… la „zid“!

Cât timp legile vor fi numai pe hârtie, relațiile de bună vecinătate au toate șansele să rămână la stadiul de „bombă cu ceas“.O dovedesc nenumăratele semnale sosite la redacție pe tema conflictelor dintre vecini, cauzate nu doar de „adormirea” bunului simț, ci și de ignorarea legilor special întocmite pentru a aduce pacea între cei care locuiesc la mică distanță unii de alții. Iar situația prezentată de cititorul nostru, Alexandru S., confirmă acest lucru: „Vecinii mei au, de ani de zile, un vișin și un cais puși la 30 cm de gardul comun. Când i-au semănat, nu m-au întrebat… au gard de 2 metri, zidit. Pomii au tot crescut și acum, mai mult de jumătate din ramuri dau în curtea mea. Fructe coapte și necoapte cad tot timpul printre florile mele, plus frunze căzute din primăvară până-n toamnă, târziu, care se împrăștie în toată grădina mea. Din cauza mizeriei, l-am rugat pe vecin să-i taie, că nu mai facem față la curățenie… Astă toamnă, a zis că-i taie, acuma zice că nevastă-sa i-a interzis, ea nu s-ar îndura că au prea multe fructe. Plus că el e zgârcit rău… își pune scara și culege fructele de pe partea lui, după aia coboară în curtea mea, numai când e cineva acasă, credem noi, dar nu cere voie… culege tot ce poate, iar nouă ne dă un castronel, ca la milogi. Fructele de pe partea noastră n-ar trebui să le mâncăm noi? Așa fac ceilalți vecini! Ca să-mi închidă gura, nu știu cine i-a învățat să mă șantajeze cu o fereastră care dă înspre ei. Tot nevastă-sa e cu gura mare, ea mi-a interzis s-o mai deschid și mă somează să pun geam din cărămizi nevada. De la pomii ăștia, caută motive să mă șicaneze, să mă pună la zid. Dacă e, și eu pot să le aduc Protecția Copilului sau sectoristul pe cap, că vecina își bate copiii dacă nu vin cu note mari de la școală sau fac prostii, își terorizează și soțul, așa e ea făcută…”.Distanța minimă pentru arboriConsilierul juridic Carmen Gigică precizează că astfel de conflicte, pentru că sunt destul de frecvente, au intrat sub incidența Noului Cod Civil, fiind reglementate la capitolul dedicat limitelor juridice ale dreptului de proprietate privată. Așadar, pentru înlăturarea suspiciunilor cauzate de necunoașterea legislației, le recomandă celor aflați în asemenea litigii cu vecinii să se prevaleze de art. 613 - Limite legale, din Noul Cod Civil. Aici scrie negru pe alb că în lipsa unor dispoziții cuprinse în lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sădiți la o distanță de cel puțin 2 metri de linia de hotar, cu excepția acelora mai mici de 2 metri, a plantațiilor și a gardurilor vii.Ce poate face vecinul afectatÎn primul rând, în caz de nerespectare a distanței, dacă rezolvarea unor litigii de această natură presupune unele cheltuieli bănești, atunci proprietarul vecin are mai multe variante de acțiune, toate îndreptățite. Astfel, el poate să ceară scoaterea ori, după caz, tăierea, la înălțimea cuvenită, a arborilor, plantațiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.Păstrarea fructelorReferitor la obiceiul proprietarului pomilor fructiferi de a-și culege roadele din curtea vecinului, peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborilor, și aici lucrurile sunt reglementate. Astfel, legea dă dreptul vecinului afectat nu doar de a păstra fructele aflate în mod natural pe fondul său, dar și de a tăia pomii cu pricina. Însă, ar fi de preferat ca astfel de conflicte să se rezolve pe cale amiabilă, din moment ce este vorba de oameni care, locuind atât de aproape, sunt… condamnați să împartă, și bune, și rele.Fereastra de luminăCât privește existența unor așa-numite ferestre de lumină, consilierul juridic ne-a spus că dispozițiile art. 615 din noul Cod Civil nu exclud dreptul proprietarului de a-și deschide, fără limită de distanță, ferestre de lumină. Însă, acest lucru este permis numai dacă ferestrele sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul învecinat.