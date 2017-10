Când apare insuficienţa cardiacă

Medicul de gardă

Când apare insuficiența cardiacă

„Soțul meu are 59 de ani și a fost diagnosticat cu insuficiență cardiacă diastolică, așa scrie pe rețeta de la medic. E ceva mai grav decât insuficiența obișnuită? De la ce apare problema asta?” - întreabă o cititoare.v v vPentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center a ținut să precizeze că insuficiența cardiacă apare când mușchiul inimii nu mai are capacitatea de a pompa cantitatea de sânge de care organismul are nevoie. Asta nu înseamnă însă că inima încetează să pompeze, ci doar faptul că nu mai lucrează la parametri normali, astfel încât organismul să nu fie afectat. Or, când inima nu mai funcționează cum trebuie, organismul încearcă să facă față situației prin alte mijloace, cum ar fi creșterea frecvenței cardiace sau tahicardie, creșterea dimensiunilor inimii sau reținerea apei și a sării, tocmai în scopul creșterii cantității de sânge pompate. În aceste condiții, nu e de mirare că, la un moment dat, inima dă semne de oboseală, iar pacientul se simte din ce în ce mai slăbit.Insuficiența diastolică. În ceea ce privește insuficiența cardiacă diastolică, aceasta apare pe măsura înaintări în vârstă, când există riscul ca ventriculul stâng să nu se mai poată umple normal. Iar cauzele pot fi hipertensiunea arterială, bolile coronariene ș.a. Având în vedere că există riscul înrăutățirii bruște a situației, cu consecințe dintre cele mai grave, medicul recomandă ca persoanele cu probleme cardiace să țină permanent legătura cu un specialist cardiolog.