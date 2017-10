VOX POPULI

„Cămătarul mă filează noapte de noapte!“

La câte legi se fac și se desfac, cei care nu-și pot achita ratele bancare consideră că este inuman ca în România „să fie lăsată baltă” legea falimentului personal, mai ales că aceasta funcționează în toate țările civilizate. Când a împrutatat 30.000 de Euro de la un necunoscut (mai târziu a aflat că face cămătărie), ai lui l-au gratulat în fel și chip: inconștient, orgolios, dus cu pluta: „Chiar taică-meu, care mereu a fost de partea mea, de data asta m-a certat rău de tot că m-am întins mai mult decât mă ține plapuma, că nu merită să mă îngrop în datorii de nebun, mai ales că nu știu cine e omul, doar ca să-i arăt fostei soții că sunt mai tare decât... actualul ei, că nemulțumitului i se ia darul și chestii din astea. Dar eu aveam o leafă strong și nu-mi era frică, mai ales că omul nu mi-a cerut nicio garanție. A vrut să-i dau banii în rate, iar per total, în plus, 3000 Euro. Nevastă nu mai aveam ca să mă toace aiurea de bani, copii nu mi-a dat încă Dumnezeu, iar cu banii ăștia am intrat într-o afacere cu un foarte bun prieten. Mi-am luat și o mașină bună, dar pe care am lovit-o și am mai băgat ceva bani în ea. Indiferent, ratele la cămătar mi le plăteam cât treaba la firmă mergea ca unsă. Dar în noiembrie anul trecut ne-a lovit și pe noi criza. Atenție, ne-a lovit ceva, dar nu ne-a desființat. Totuși, banii nu mai curgeau ca înainte. L-am rugat pe cămătar să mă păsuiască un pic, omul a înțeles, n-au fost probleme. Chestia este că omul dăduse la mai mulți oameni bani cu camătă și aproape toți erau în situația mea. M-a chemat la o cafea și mi-a explicat, calm, că trebuie să-i dau banii, că și el forțat de alții, că cercul lor e mai complicat și chestii din astea. Nu prea am înțeles cum e cu cercul lor, dar când l-am văzut cum îi sticleau ochii, i-am promis că o să reîncep, în două săptămâni, să-i dau ratele. Însă n-am putut să mă țin de cuvânt. Acum nu zic eu că e numai vina lui, că doar eu sunt principalul vinovat, trebuia să mă gândesc când am luat atâția bani de la omul ăsta. Problema e că, de vreo trei săptămâni, mă filează noapte de noapte, și cum vede că în zona în care locuiesc nu e nimeni, mă amenință că dacă nu-i dau banii o să-mi pună foc la casă. Am încercat să-mi las mașina în altă parte, am renunțat chiar să mai merg cu mașina, dar el e pe urmele mele” – ni s-a destăinuit Paul P., 39 ani. Chiar dacă a reușit să afle că personajul care-l somează să-i dea banii nu este din categoria celor care fac legea în oraș la capitolul cămătărie, cititorul nostru ne-a mărturisit că viața lui nu mai este deloc liniștită. La un moment dat, a vrut să depună reclamație la poliție. A renunțat din cauză că se simte principalul vinovat în toată această... afacere, dar și pentru că a aflat că astfel de oameni sunt extrem de răzbunători. Guvernul – țap ispășitor! Aflat într-o situație dificilă, Paul P. este foarte atent la toate măsurile de austeritate preconizate de Guvern în vederea atenuării efectelor crizei, de teamă ca situația lui financiară să nu se agraveze și mai mult. Citește zilnic presa, de unde a aflat că, potrivit directivelor europene, România este obligată să adopte Legea falimentului personal (insolvența persoanelor fizice): „Sunteți un ziar citit și cred că aveți obligația față de cititori să faceți presiuni ca această lege să fie adoptată. Dacă ea va exista, nu cred că vor fi oameni cinstiți care să apeleze la cămătari. Și ar mai fi o măsură ca să-i descurajeze pe bancheri să bage tot felul de acte adiționale la contracte, numai ca să-și execute clienții”. Pe lista de așteptare! Într-adevăr, date fiind efectele crizei asupra persoanelor corecte, care nu și-au mai putut plăti ratele la bancă din motive obiective, în luna martie a.c., senatorii au adoptat o propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice, care a fost trimisă ulterior spre dezbatere către Camera Deputaților, decizională în acest caz. Ulterior, acest proiect de lege a fost trecut pe lista de... așteptare! Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că o astfel de lege ar permite românilor care nu-și mai pot plăti datoriile la bănci, din cauza conjuncturii economice nefavorabile, să intre sub protecția tribunalului. Băncile nu vor mai putea astfel să îi execute silit, iar datoriile vor putea fi reeșalonate pe o perioadă de câțiva ani. Aviz incorecților! În cazul unui faliment fraudulos, persoanele respective nu vor mai putea, prin lege, să acceseze niciun tip de împrumut bancar pe o perioadă de cinci-șapte ani. Cititorul nostru speră că, având această posibilitate, oamenii de bună credință se vor gândi mai bine înainte de a le întinde mâna cămătarilor. Ați luat vreodată bani cu împrumut de la cămătari și cu ce do-bândă? V-au șicanat în vreun fel?