Calendar religios

Calendar creștin - ortodoxLuni, 14 ianuarie: Cuv. Părinți uciși în Sinai și Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului).Calendar greco - catolicLuni, 14 ianuarie: Ss c uciși pe Muntele Sinai și Rait, (+ 370).Calendar romano - catolic:Luni, 14 ianuarie: Sf. Felix de Nola, pr. m.Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).