Calendar creștin ortodoxSâmbătă, 3 noiembrie: Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala; Pomenirea morților.Duminică, 4 noiembrie: Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare - Ap. Gălăteni VI, 11-18Ev. Luca XVI, 19-31glas 5, voscr. 11. Bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Luca XVI, 19-31glas 5, voscr. 11.Calendar greco catolicSâmbătă, 3 noiembrie: Sf. M. Acepsima, Iosif și Aitala.Duminică, 4 noiembrie: Duminica A 22-A după Rusalii (Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazăr). Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. M. Nicandru și Ermeu; Sf. Carol Boromeu.Calendar romano catolicSâmbătă, 3 noiembrie: Sf. Martin de Porres, călug.Duminică, 4 noiembrie: † Duminica a 31-a de peste an. Sf. Carol Borromeu, ep.NOIEMBRIE-BRUMAR. 30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore.