Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Luni, 5 noiembrie: Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia; Sfinții Silvan și Grigorie Calendar greco-catolic Luni, 5 noiembrie: Sf Galaction și Epistimia, soția lui († 250). Noiembrie – Brumar (ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).