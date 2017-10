Calendar

Ştire online publicată Vineri, 26 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Vineri, 26 octombrie: † Sf Mare Mc Dimitrie izvorâtorul-de-mir; Pomenirea marelui cutremur din Constantinopol (anul 740) Calendar greco-catolic Vineri, 26 octombrie: Sf M Dumitru, Izvorâtorul de mir (†sec IV) și amintirea cutremurului din 740 OCTOMBRIE: BRUMĂREL (31 zile - ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)