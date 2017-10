Calendar

Ştire online publicată Luni, 05 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Luni, 5 ianuarie: Sf. Sfințit Mc. Teotempt și Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru). Calendar greco-catolic Luni, 5 ianuarie: Ajunul Botezului Domnului. Ss. Teopempt și Teona, m (+ sec III). S Sinclitica, c (+ sec IV). Orele împărătești. Vecernia cu Lit S Vasile cel Mare. Post și Ajun. Calendar romano-catolic Luni, 5 ianuarie: Sf. Telesfor, pp. m. Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)