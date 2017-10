Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 11octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuviosul Teofan Mărturisitorul, Sf. Muc. Zenaida și Filonila. Duminică, 12 octombrie: Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Cuviosul Cosma, episcopul Maiumei. Calendar greco-catolic Sâmbătă, 11 octombrie: Sf. Ap. și Diacon Filip; Cuv Teofan Mărturisitorul († 845). Duminică, 12 octombrie: Sf. M. Prov, Tarah și Andronic († 304). Calendar romano-catolic Sâmbătă, 11 octombrie: Sf. Gerard Maiella, călug. Duminică, 12 octombrie: + Duminica a 28-a de peste an. Sf. Serafim, călug. OCTOMBRIE – BRUMĂREL – 31 de zile – ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.