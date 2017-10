Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 11 august: + Sf.Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mare Mc. Evplu arhidiaconul Duminică, 12 august: Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Sf.Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton Calendar greco catolic Sâmbătă, 11 august: Sf M Euplu; Sf Clara de Assisi Duminică, 12 august: Sf M Fotie și Anicet AUGUST (GUSTAR): 31 zile; ziua are 13 ore, iar noaptea are 11ore).Calendar creștin-ortodox Sâmbătă, 11 august: + Sf.Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mare Mc. Evplu arhidiaconul Duminică, 12 august: Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Sf.Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton Calendar greco catolic Sâmbătă, 11 august: Sf M Euplu; Sf Clara de Assisi Duminică, 12 august: Sf M Fotie și Anicet AUGUST (GUSTAR): 31 zile; ziua are 13 ore, iar noaptea are 11ore).