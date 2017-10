Calendar

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin - ortodoxSâmbătă, 15 noiembrie: †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv (Dezlegare la ulei i vin).Duminică, 16 noiembrie: † Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin). Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Apostolul Efeseni IV.Calendar greco - catolicSâmbătă, 15 noiembrie: Sfântul Mucenic Gurie, Samona și Aviv.Duminică, 16 noiembrie: Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda Samarineanului milostiv). Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.Calendar romano - catolicSâmbătă, 15 noiembrie: Ss. Albert cel Mare, ep. înv.; Leopold al III-leaDuminică, 16 noiembrie: † Duminica a 33-a de peste an; Ss. Margareta a Scoției, regină; Gertruda, fc.NOIEMBRIE-BRUMAR. 30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore.