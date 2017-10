Calendar

Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014.

Calendar creștin ortodoxSâmbătă, 18 ianuarie: † Sfinții Atanasie și Chiril.Duminică, 19 ianuarie: Sfantul Macarie Egipteanul - Ap. Coloseni III, 4-11Ev. Luca XVII, 12-19 glas 5, voscr. 8. Duminica celor zece leproși - Ap. Coloseni. Luca XVII, 12-19glas 5, voscr. 8. Calendar greco catolicSâmbătă, 18 ianuarie: Sf Atanasie și Ciril ai Alexandriei(Începe Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor).Duminică, 19 ianuarie: Duminica a 29-a după Rusalii (a celor zece leproși). Cuviosul Macarie Egipteanul; Sfântul Arsenie și Marcu ep.Calendar romano catolic: Sâmbătă, 18 ianuarie: Sf. Prisca, m.Duminică, 19 ianuarie: † Duminica a 2-a de peste an Ss. Marius și Marta, soți m.Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)