Calendar

Ştire online publicată Luni, 28 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Calendar creștin - ortodoxLuni, 28 ianuarie: Cuv. Efrem Sirul, Paladie și Iacob.Calendar greco - catolicLuni, 28 ianuarie: S. Efrem Sirul, c (+ 373). S Toma de Aquino, c (+ 1274).Calendar romano - catolic:Luni, 28 ianuarie: Sf. Toma de Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia, călug. m.Ianuarie – Gerar (31 de zile - ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore).