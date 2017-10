CĂLDURA LA BLOC sau MĂRUL DISCORDIEI între proprietari! În fiecare an, scandalurile se ţin lanţ

CĂLDURA LA BLOC sau MĂRUL DISCORDIEI între proprietari! În fiecare an, scandalurile se țin lanț

Toamnă de toamnă, când se pune problema începerii furnizării căldurii, asistăm la dispute interminabile între locatarii blocurilor pe tema alegerii celui mai potrivit moment. Având în vedere la cât de schimbătoare este vremea în ultimul timp, nici după ce se dă drumul la căldură, disensiunile nu dispar. Și asta, din cauză că mulți locatari, și în mod special pensionarii cu pensii mici, stau cu ochii pe termometru, și ori de câte ori li se pare că este prea cald afară, închid, cu de la sine putere, vanele de la subsolul blocului, fără să țină cont că în bloc există și copii mici, și persoane cu probleme de sănătate.„Nici măcar un anunț la avizier nu pun. O țin într-una că se gândesc la portofelul nostru. Dar uită că sănătatea, tot de portofel e legată. Și bruma de economie se duce, la mulți, pe pastile! Cred că RADET ar trebui să regleze temperaturile, ziua!” - ni s-a plâns Ana Sucian.Femeia consideră că nu îi sunt respectate drepturile de proprietar și, cu toate că acest sistem de închidere a căldurii de la subsol se practică în multe blocuri, vrea să știe „dacă este o manevră legală. Pot să fac și eu multe, de capul meu în bloc, dar știu că nu am acest drept. Nici măcar în familia mea nu pot să fac ce mă taie capul. De ce unii se cred stăpâni peste un bloc întreg, iar dacă le spui ceva, sar la gâtul tău? Eu am copil mic și pun radiatorul în priză, din cauza lor! Nici măcar șefii de la asociație nu sunt consultați de acești pensionari. Eu înțeleg că au pensii mici… Să se mute la țară, dacă nu fac față la cheltuieli!”.Cei care consideră că închiderea vanei de la subsol este un „tupeu fără margini” au dorit să precizeze că nici pe ei nu-i dau banii afară din case, însă atrag atenția că, oricât de cald li s-ar părea unora că este afară, în această perioadă a anului „nu se poate trăi omenește fără căldură. Totuși, suntem la jumătatea lui noiembrie, noaptea este foarte rece, plus că pereții s-au răcit. Unii uită că nu mai suntem chiriași, că am cumpărat apartamentele și noi trebuie să hotărâm pentru noi” - este de părere o tânără locatară, care nu înțelege de ce majoritatea locatarilor se opun montării de repartitoare.„Dacă nu vor căldură, să se debranșeze sau să-și pună centrală pe gaze!” (Aneta Onofrei). „Sărăcia e mare. Dacă n-aș avea copii mici, și eu aș închide vana, dar nu de capul meu. Aici e la comun, măcar să ne întrebăm unii pe alții, că la toți ne e greu! Ce tupeu fără margini au unii oameni!” (Luminița Trifu).După cum ne-a explicat ing. Nicolae Stan, vicepreședinte în cadrul Uniunii Asociațiilor de proprietari, răspunzător de problemele tehnice, închiderea vanei de la subsol este o practică veche, dar și un etern motiv de scandal, având în vedere că în orice bloc locuiesc și vârstnici, și copii, și persoane cu probleme de sănătate, cărora frigul le face rău. Dar asta nu înseamnă că locatarilor le este interzis să închidă căldura, dacă asta doresc.Pentru ca fapta lor să nu fie abuzivă, este nevoie ca decizia să se ia de comun acord, astfel încât, în urma consultărilor, să se stabilească un program agreat de toți pentru închiderea căldurii. Mai ales că este o chestiune simplă, care nu afectează instalațiile comune. De recomandat ar fi să se închidă de la robinetul general, pe tur, ca să rămână sub presiune pe retur, câte ore și-au propus proprietarii. Dacă însă există proprietari care nu sunt de acord și, totuși, vana se închide, această faptă este un abuz. Practic, omul nu mai beneficiază de căldura la care are dreptul potrivit contractului, iar astfel de lucruri trebuie analizate în adunarea generală, pentru că niciun locatar nu are dreptul să ia decizii de interes comun în nume propriu.