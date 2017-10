Cala este o plantă sensibilă

„Am două cale superbe, pe care aș vrea să le am la fel de frumoase și peste iarnă, dar nu știu la ce temperatură trebuie ținute. În speranța că voi primi un răspuns de la dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult“. (Camelia Moroianu, din Constanța) vvv Din cauză că această plantă este sensibilă la temperaturi scăzute, Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), atrage atenția că pentru a se dezvolta armonios, cala are nevoie de o temperatură a mediului ambiant de circa 16 - 20 de grade Celsius. De asemenea, îi priesc umiditatea mare din sol, dar și din aer, ca și pulverizarea permanentă cu apă a frunzelor. Atenție! Aerul uscat și foarte cald nu-i face bine, iar pământul trebuie să fie lutos, ușor acid, foarte hrănitor și bine drenat.„Am două cale superbe, pe care aș vrea să le am la fel de frumoase și peste iarnă, dar nu știu la ce temperatură trebuie ținute. În speranța că voi primi un răspuns de la dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult“. (Camelia Moroianu, din Constanța) vvv Din cauză că această plantă este sensibilă la temperaturi scăzute, Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), atrage atenția că pentru a se dezvolta armonios, cala are nevoie de o temperatură a mediului ambiant de circa 16 - 20 de grade Celsius. De asemenea, îi priesc umiditatea mare din sol, dar și din aer, ca și pulverizarea permanentă cu apă a frunzelor. Atenție! Aerul uscat și foarte cald nu-i face bine, iar pământul trebuie să fie lutos, ușor acid, foarte hrănitor și bine drenat.