Veterinarul pe recepție

Câinilor nu le trebuie hrană prea variată (II)

Ştire online publicată Luni, 03 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu ne pricepem la creșterea câinilor, însă pentru că am primit unul cadou, dorim să știm cu ce este mai bine să-l hrănim, că el poftește cam la tot ce mâncăm noi” - Eliza, din Mangalia. Este indicată mâncarea uscată Datorită particularităților fiziologice alte tubului digestiv, cățelul nu are nevoie de un meniu prea variat – ne-a explicat doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777). Este însă de preferat să alegeți hrană uscată sub formă de boabe pentru că este perfect echilibrată din punct de vedere al conținutului de proteine, grăsimi, glucide, dar și suplimentată cu vitamine și minerale. Fiind greu să puteți doza corespunzător toate aceste componente în hrana preparată în casă, atunci când câinele va îmbătrâni, vor apărea și problemele de sănătate. Totuși, dacă veți alege să hrăniți câinele cu mâncare preparată în casă, este bine să știți că oasele (cu excepția celor de vită, care se vor da după vârsta de șase luni), carnea și produsele din carne de porc, mezelurile, afumăturile, mazărea, fasolea uscată, varza, cartofii, dulciurile, sosurile și mâncărurile grase fac parte din categoria alimentelor interzise. Pe de altă parte, alimentele ce se vor da numai în cantități limitate sunt pâinea (numai uscată) și pastele făinoase.