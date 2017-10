Câinii vagabonzi - eternul coşmar al constănţenilor!

Puncte de vedere

Câinii vagabonzi - eternul coșmar al constănțenilor!

Oamenii sunt cu atât mai indignați cu cât tragedia fetiței sfâșiate, săptămâna trecută, de o haită de câini vagabonzi, nu este, nici pe departe, un incident singular. Chiar dacă s-au plâns de nenumărate ori autorităților că sunt terorizați de patrupedele tot mai flămânde și mai agresive, ei consideră că măsurile luate de autorități au fost extrem de palide. “Au mai venit hingherii la reclamațiile noastre, dar să nu vă imaginați că lătrătorii stăteau să-i aștepte pe ei. Dar nici hingherii nu s-au sinchisit să mai revină, deși știau că n-au rezolvat problema! C-așa-i la noi!”. (Tora Macarie, din Constanța) Eutanasierea - o posibilă soluție „M-a alergat un câine pe malul portului, în iarnă, pe polei, până n-am mai știut de mine. M-am plâns la primărie, dar nu s-a făcut nimic. Nu este ceva nou, sunt mulți oameni care nu se pot apăra de câini, bătrâni, copii, femei. Ce s-o mai dăm cotită, eutanasierea este soluția, dacă nu mai vrem alte victime! Prea sunt gâdilate animalele și ignorată viața omului!” (Olga Mutu, din Constanța) Adoptatorii de animale să fie monitorizați! „Eu am o vecină care se dă mare iubitoare de animale, a adoptat doi câini, nu știu, zău, ce le dă de mâncare, dar îi lasă liberi pe stradă cât e ziua de mare. Eu cred că problema cea mai gravă este înmulțirea acestor câini. Dacă autoritățile ar avea grijă să-i sterilizeze, probabil că în viitor vor dispărea cu totul. Oare, cei care răspund de această problemă vor avea conștiința încărcată din cauza acestei fetițe? Nu ei trebuie să răspundă în fața legii că nu își fac treaba? Pe de altă parte, o mare parte din vină o poartă și părinții fetiței. Nu poți, în zilele noastre, când mișună printre noi atâția violatori, hoți, traficanți de carne vie, să lași un copil de șase ani să se joace singur pe câmp! Părerea mea!”. (Victoria Marieș, din Constanța) Cu jalba la Comisia Europeană! „Există pe lumea asta oameni de toate condițiile, cărora nu poți să le pretinzi prea multe, dar își iubesc copiii și îi cresc așa cum se pricep ei. Asta nu înseamnă că autoritățile trebuie să lase problemele lor pe umerii părinților care nu-și supraveghează suficient copiii. Câinii vagabonzi au fost mereu o problemă, au fost scandaluri, și în presă, s-a tot vorbit cum să se scape de ei, dar subiectul a fost mereu abandonat. Cred că toți suntem de vină pentru sfârșitul groaznic al acestui copil. Ar fi trebuit să facem marșuri, așa cum știm să le facem atunci când cerem drepturi financiare, să facem tabele cu semnături, ca pentru taxa auto, și să mergem cu ele la Comisia Europeană, pentru eliberarea străzilor de acest coșmar, care sunt câinii înhăitați și flămânzi, situație care nu zici că e doar pe o stradă, două, ci pe aproape toate străzile Constanței și ale altor localități. Autoritățile sunt sensibile doar atunci când se simt amenințate de lume multă. Pentru ei, o voce, două, rătăcite, indiferent ce ar cere, chiar nu contează! Zilele trecute, chiar pe bulevard, vizavi de Casa de cultură a sindicatelor, patru câini s-au ținut după sacoșele mele pline cu alimente. Noroc că am putut intra într-un magazin, ca să-mi scape urma!“ (Florentina Smădu, din Constanța) Autoritățile să învețe de la europeni cum să ne scape de câini! “S-a dat, anul trecut, o lege pentru protecția animalelor, dar nu se ocupă nimeni de protecția oamenilor! Să ne explice iubitorii de animale cum văd ei rezolvarea acestei probleme, măcar în zona Tomis III, unde locuiesc eu!”. (Silvia Bucura, din Constanța) Câinii - un coșmar universal! „Locuiesc în zona Cireșica și nu am curaj să ies singură din casă, nu pot să las copilul neînsoțit la școală, pentru că din orice loc poate ieși o haită de câini flămânzi, care, dacă observă că tremuri de frică, te atacă și mai abitir. Eu v-am mai sesizat o dată în anul 2006, dumneavoastră ați scris un articol, o vreme parcă nu mai erau așa mulți câini, dar n-a durat mult și s-au înmulțit ca iepurii. Așa da preocupare a primarului pentru problemele cetățenilor, cărora văd că a început din nou să le ceară votul! Dacă vrea să-l și primească, să ne explice de ce nu ne-a scăpat de câini în opt ani de mandat!”. (M. Ene, din Constanța)