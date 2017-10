Câinii utilitari - prieteni de nădejde ai persoanelor cu dizabilităţi

Câinii utilitari - prieteni de nădejde ai persoanelor cu dizabilități

Persoanele cu anumite incapacități funcționale se descurcă mai bine în viața de zi cu zi și cu ajutorul câinilor utilitari, care, cu metodele lor, îi ajută să se reintegreze în societate, le stimulează dorința de comunicare și le asigură un sentiment de siguranță și confort. Mizând pe toate aceste calități ale câinelui utilitar, Florian Gherescu, din Năvodari, s-a gândit că o poate ajuta pe sora sa, Irina, care are mari probleme legate de sensibilitatea auzului, să se descurce mai bine atunci când rămâne singură acasă, dăruindu-i un câine anume antrenat pentru astfel de situații. Din păcate, nu știe unde poate găsi un asemenea exemplar și ce obligații presupune materializarea ideii sale. „Vă rog mult, dacă se poate, să mă ajutați cât mai repede, pentru că săptămâna viitoare va fi ziua surorii mele și tare ne dorim cu toții să-i facem și ei o bucurie”. Prin amabilitatea lui Murat Ziadin, instructor - dresor al Asociației Chinologice din Constanța și vicepreședinte al Clubului de dresaj din România, am aflat câteva dintre secretele de care cititorul nostru este interesat, primul fiind acela că, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz, câinii utilitari sunt antrenați să „traducă“ zgomotele pe care le aud prin moduri diferite de a-și atinge stăpânul. Astfel, ei învață să distingă o gamă largă de sunete (soneria de la ușă, de exemplu), dar și să-și ducă stăpânul spre locul de unde provine un zgomot neobișnuit (acolo unde a căzut și s-a spart un obiect, de exemplu). În cazul urgențelor, cum ar fi o alarmă pentru incendii, câîinele este învățat să se manifeste alert, agitându-se sau chiar sărind peste stăpân. Procurarea unor anume rase Instructor-dresor din anul 1976, Murat Ziadin ne-a explicat că primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană interesată de compania unui astfel de câine este acela de a și-l procura: „Aș recomanda cititorului dumneavoastră să cumpere un cățel de aproximativ două luni, echilibrat, fie un „Labrador“, un „Ciobănesc german“ sau un „Golden Retriver“, de la un crescător sau de unde crede dânsul de cuviință. Apoi, îi recomand să meargă cu el urgent la veterinar, pentru deparazitare și vaccinare. Abia după aceea începe dresajul câinelui”. Asociația chinologică vă ajută Dacă nu se descurcă pe cont propriu, Murat Ziadin recomandă, atât cititorului nostru, cât și tuturor celor interesați, să se prezinte la Asociația Chinologică din Constanța (cu sediul în strada I. Gh. Duca nr. 11, telefon 633855; 614867; 0723/608429), unde există deja dresori cu ștate vechi de activitate. Mai departe, este datoria acestora de a instrui câinii, în așa fel încât patrupedele să devină, în scurtă vreme, prietenii speciali de care persoanele cu dizabilități au atâta nevoie. Proiecte îndrăznețe de terapie cu animale Murat Ziadin ne-a mai spus că își dorește extrem de mult ca în cel mai scurt timp, și la Constanța, după modelul statelor din Comunitatea Europeană, să sprijine, cu ajutorul unor sponsori care iubesc oamenii și animalele, demararea unor programe de terapie cu animale, atât în spitale, cât și în școlile speciale, știute fiind calitățile extraordinare ale animalelor în combaterea stresului și în schimbarea stării de spirit a persoanelor aflate în suferință. De exemplu, copiii cu sindromul Down pot fi ajutați foarte mult cu astfel de terapii, care dau rezultate extraordinare în străinătate. Chiar dacă, deocamdată, la noi, oamenii sunt mai reticenți față de astfel de metode, cu timpul, Murat Ziadin este convins că interesul românilor pentru animalele de terapie va crește.