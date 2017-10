Câinii neîngrijiţi degajă un miros greu

Veterinarul pe recepție

Câinii neîngrijiți degajă un miros greu

„Mi s-a atras atenția că al meu câine pute rău. Dar toată lumea știe că orice câine are un miros mai greu. Greșesc că pun așa problema sau fac alte greșeli de îngrijire, clar, fără intenție?” (Victoria Anastase).v v vEste foarte bine că v-a pus pe gânduri mirosul urât pe care îl degajă câinele dumneavoastră. Totul, din cauză că, potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, trei sunt zonele din corpul unui animal care pot constitui adevărata cauză a acestor miresme. La fel de adevărat este că orice câine are un miros specific, oricât de sănătos și de îngrijit ar fi.Igiena precară a urechilorVeterinarul ne-a explicat că dacă urechile nu sunt îngrijite corect, la interior se depune cerumen în exces, care, la animalul curat, sănătos, este gălbui și nu miroase, fiind și în cantitate destul de mică. La câinele neîngrijit, însă, depunerile de cerumen sunt mari, secreția devine maronie și urât mirositoare, iar dacă igiena va fi în continuare deficitară, câinele se poate îmbolnăvi de catar auricular, greu de tratat, care duce chiar la surditate. Murdăria din ureche îmbolnăvește câinele și de râie auriculară, care se tratează local. Pentru a se evita asemenea situații, igiena urechii trebuie făcută ca la carte o dată pe săptămână.Inflamarea gingiilorDin pricina acumulării de tartru, gingiile câinelui se pot inflama, apoi necroza, iar sub dinții afectați se adună pungi de puroi, singura soluție fiind extracția. De reținut că animalele hrănite cu mâncare uscată nu au probleme cu dantura, dinții curățându-se când câinele își ronțăie boabele. Mirosul neplăcut al câinelui se poate deja și în zona anusului, animalul răspândind secrețiile și pe blană, cauza fiind glandele perianale, care secretă o substanță cu miros unic pentru fiecare animal în parte. Acesta este și motivul pentru care câinii au obiceiul să se miroasă sub coadă. Problema se manifestă cu deosebire la câinii de apartament și la cei cu probleme digestive. Pentru evitarea acestor neplăceri, urechile și dantura trebuie îngrijite săptămânal. Dacă nici așa mirosul greu nu se atenuează, cereți sfatul unui veterinar.