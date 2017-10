Câinii bătrâni sunt mai uituci şi mai nervoşi

Câinii bătrâni sunt mai uituci și mai nervoși

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Părinții mei au un câine care are nouă ani de viață. Am observat că nu mai e ca înainte, latră foarte mult, e agitat. Problema mea e că am un copil de patru ani pe care mi-l cresc părinții și mi-e frică să nu-i facă vreun rău acest câine. Ce-i de făcut, că n-aș vrea să-mi supăr părinții, care țin la acest câine ca și la nepotul lor? Cu mulțumiri, Daniel”. v v v Din capul locului, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu precizează că un patruped în vârstă și un copil mic nu sunt cel mai potrivit... cuplu. Totul, din cauză că pe măsură ce îmbătrânesc, la câini apar multe schimbări de comportament, majoritatea indicând probleme ascunse de sănătate, netratate la timp. Așadar, câinele trebuie supravegheat în casă permanent și niciodată nu trebuie lăsat singur în preajma copilului. Pe de altă parte, procesul de îmbătrânire nu este același pentru toți câinii, el fiind influențat de rasa și de talia lor, de regulă, cei cu talie mică având o longevitate mai mare. Extrem de important este felul cum a fost îngrijit animalul de-a lungul anilor. Indiferent de situație, însă, peste șapte ani, câinele este considerat de vârsta a doua și trebuie să-i fie controlată sănătatea la un cabinet veterinar de două ori pe an. Se spune că pe măsură ce îmbătrânesc, câinii devin mai uituci, mai nervoși, latră mai mult, posibil și din cauza problemelor de auz. Și modul de hrănire în această perioadă trebuie schimbat, de aceea ar fi bine să sugerați părinților dumneavoastră că ar trebui să ducă animalul la un consult specializat.