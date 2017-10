Câini otrăviţi de „găştile de hoţi care bântuie în zona CET“

SEMNALE

Câini otrăviți de „găștile de hoți care bântuie în zona CET“

Chiar dacă problema câinilor lăsați în voia sorții este una spinoasă, îndelung dezbătută și constănțenii așteaptă, de ani buni, ca autoritățile locale s-o rezolve, exterminarea lor prin otrăvire sau alte gesturi de cruzime maximă nu este, nici pe departe, o soluție. Cu toate că avem o lege care protejează animalele și nicio necuvântătoare nu ar trebui să reprezinte un pericol public, foarte mulți cititori ne-au semnalat că sunt șicanați, în continuare, de maidanezi hămesiți care, în lipsa hranei, nu ezită… să se servească chiar din trupurile umane, îndeosebi ale copiilor și persoanelor neputincioase, incapabile să le facă față. Mărturie în acest sens stau nenumăratele vizite ale constănțenilor mușcați de câini la Spitalul de boli infecțioase. La fel de adevărat este că abia atunci când un câine desfigurează o persoană reacționează și autoritățile, care, câteva zile, se așază la masa discuțiilor, fără a găsi și soluții viabile, apoi totul reintră în normal, iar câinii fără stăpân își fac mendrele pe străzile orașului. Așa se face că povestea câinilor vagabonzi a devenit una nemuritoare… Nu trebuie omis că și părerile constănțenilor în legătură cu aceste vietăți sunt diferite, pentru că ele vin fie din partea iubitorilor de animale, fie din partea celor alergici la necuvântătoare. Și, totuși, orice părere am avea în legătură cu acest subiect, cititoarea noastră, Lara Marian (36 ani), ea însăși hăituită de multe ori de maidanezii care își fac veacul în Faleză Nord, se întreabă dacă aceste „suflete” care populează străzile Constanței au altă vină în afară de aceea că indiferența autorităților le lasă să se înmulțească? „Sărmanii câini erau singurii care ne apărau!” Conștienți că legea privind protecția animalelor, apărută în 2008, nu ajută animalele nimănui decât în foarte, foarte mică măsură, constănțenii cu suflet au grijă, din proprie inițiativă, de câinii pripășiți prin zonele în care locuiesc, iar atunci când li se întâmplă ceva rău, chiar suferă, după cum rezultă din următorul semnal: „În ziua de duminică, 25 aprilie, în jurul orei 15, în zona CET/Medeea, Aleea Egretei, persoane necunoscute (suspecți fiind membrii găștilor de hoți ce bântuie prin zonă) au răspândit o otravă extrem de periculoasă, destinatari fiind, probabil, câinii aflați de ani de zile în grija asociațiilor de locatari. Câțiva au murit în chinuri, unul a fost transportat la veterinar, așteptăm în continuare urmările… Dacă nu vă pasă de animale, gândiți-vă la copiii din zonă, care ar putea avea aceeași soartă groaznică, din cauza unor oameni iresponsabili și cruzi. Mă adresez în special Poliției și DSV-ului, vă rog luați măsuri și efectuați controale, faceți-vă simțită prezența în zonă! În legătură cu huliganii care bântuie noaptea prin zonă, acești sărmani câini erau singurii care ne apărau, dar acum și-au primit răsplata! Trimiteți patrule de jandarmi, câte sesizări să mai facem?” – avertizează, în numele locatarilor din zonă, Nicoleta Ionescu. Pasați de la o autoritate la alta! l După ce i-am prezentat situația sesizată de cititoarea noastră, Gheorghe Dincă, directorul Direcției Sanitar Veterinare, ne-a explicat că astfel de probleme sunt de competența primăriei, prin Serviciul de Ecarisaj, care are contract de colaborare cu specia-liști veterinari. Aceștia pot elucida, în cazul de față, de exemplu, dacă s-a folosit vreo substanță toxică pentru exterminarea animalelor respective, iar cei de la Ecarisaj au logistica necesară pentru a ridica animalele de la fața locului. l „Tot ce putem noi să facem este să trimitem un echipaj la fața locului și să strângă animalele” - ne-a spus Oana Dumitru, din cadrul Serviciului de Ecarisaj, care a adăugat că, în astfel de situații, cetățenii trebuie să depună imediat o sesizare la Biobază și la Poliția Sanitar Veterinară, nicidecum... pe la ziare! l Deloc în ultimul rând, prin semnalul lor, locuitorii din zonă au mai dorit să atragă atenția asupra faptului că, în ultima vreme, s-au simțit mai apărați de câinii vagabonzi decât de oamenii legii, cerându-le imperios să monitorizeze cu adevărat zona, căci se simt amenințați de tot felul de persoane dubioase. Radu Croitoru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, ne-a spus că, potrivit procedurii, cetățenii nemulțumiți de activitatea polițiștilor trebuie să semnaleze acest lucru prin reclamații scrise și semnate, depuse fie la sediul secției de poliție de care aparțin (în acest caz, Secția IV), fie direct la IPJ Constanța. Abia urmare acestui demers se pot lua măsurile impuse de fiecare situație în parte. Dumneavoastră credeți că problema câinilor vagabonzi va fi rezolvată vreodată, dragi cititori?