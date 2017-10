Veterinarul pe recepție

Câinele poate muri de la ciocolată?

Doamnă Claudia Savu, după cum ne-a explicat medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, intoxicația cu ciocolată a câinelui nu este atât de neobișnuită precum ați auzit dumneavoastră. Pentru stăpânii patrupedelor care încă nu știu, ciocolata este a treia cauză de intoxicație la câini. Se ajunge aici din cauza teobrominei din ciocolată, o substanță care afectează sistemul nervos central al câinelui, dar și mușchii inimii.Așadar, oricât de pofticios ar fi câinele dumneavoastră, cel mai bine ar fi ca stăpânii să reziste ispitei de a-i da ciocolată, fie și de poftă. Iar pentru a nu se ajunge în situații de-a dreptul impresionante, când câinele imploră, în felul lui inconfundabil, să primească măcar o bucățică de ciocolată, nimeni nu ar trebui să consume acest produs sub ochii animalului. Totuși, dacă lucrurile au scăpat de sub control, trebuie contactat imediat veterinarul.În ce cantități devine ciocolata letală? Veterinarul ne-a spus că orice cantitate de ciocolată este prea mult, însă doza letală de teobromină depinde de mărimea câinelui, de vârsta acestuia, de cantitatea și de tipul de ciocolată pe care a ingerat-o. De exemplu, un câine mic este mult mai probabil să se intoxice cu o cantitate mică de teobromină conținută în două tablete de ciocolată neagră, decât un câine mare, iar un câine mai bătrân, care nu este într-o stare excelentă de sănătate, este mai predispus la o intoxicație decât unul tânăr și sănătos. În plus, cantitatea de teobromină pe care câinele a digerat-o depinde de tipul de ciocolată. De exemplu, ciocolata de menaj conține de șase ori mai multă teobromină decât ciocolată cu lapte.Simptome. La început, simptomele intoxi-cației cu ciocolată sunt vomă, diaree și hiperactivitate, apoi, poate crește ritmul cardiac, pot apărea aritmia, spasmele musculare, gâfâitul excesiv, coma și chiar decesul.