Câinele, la distracţie cu stăpânul?

Veterinarul pe recepție

Câinele, la distracție cu stăpânul?

„De câte ori mergeam la grătar cu prietenii îmi lăsam câinele acasă. Fiul meu l-a luat săptămâna trecută la distracție cu prietenii lui, au fost la cineva la curte, la grătar, toți i-au dat să guste câte ceva. De atunci nu are chef, nu prea mănâncă. Veterinarul nostru e plecat în concediu și v-aș ruga să mă ajutați cu niște sfaturi prin această rubrică, dacă se poate. Vă mulțumesc!” (Daniel Rusu).v v vOricâtă plăcere le-ar face stăpânilor să țină animalele aproape în timp ce se distrează cu prietenii, Gheorghiță Mureșanu, ca medic veterinar, nu recomandă acest lucru. Sau, dacă nu se poate altfel, trebuie luate în calcul câteva măsuri simple care să vizeze protejarea animalului de tentațiile de la masa stăpânului. În primul rând, trebuie avut în vedere că produsele alimentare, ca și băuturile pe care le servesc oamenii pot fi periculoase pentru câine. De aceea, câinele trebuie ținut departe de băuturile alcoolice, întrucât, odată ingerate, îi pot provoca intoxicație, stare depresivă și chiar comă. Cât privește gustările pe care le servește stăpânul, de multe ori, acestea nu sunt potrivite pentru animal. În plus, orice schimbare de dietă, chiar și la o singură masă, poate duce la probleme digestive.Important! Oricât ar fi de po-ticios… prietenul dumneavoastră, nu-i dați ciocolată, produse pe bază de îndulcitori, ceapă, struguri. Chiar dacă veterinarul care-l ține sub observație este momentan plecat, ar fi bine să duceți câinele la consult la un alt cabinet, dacă starea sa nu se ameliorează. În plus, animalele se deshidratează foarte rapid, de aceea va trebui să vă îngrijiți să aibă mereu la dispoziție apă proaspătă și curată.