Veterinarul pe recepție

Câinele bătrân, un pericol pentru copiii mici?

„Câinele nostru e trecut de vârsta de zece ani. Avem un copil de patru ani, până acum s-au înțeles perfect. De ceva timp, câinele se mișcă greu și îl ținem mai mult în casă. Problema e că a fost pe punctul să muște copilul de câteva ori. Îl rog pe medicul veterinar să-mi dea un sfat, n-aș vrea să am probleme cu copilul și nici la câine n-am inimă să renunț” (A. Panait)Temeri justificateAvând în vedere că pe măsura îmbătrânirii, la câini apar o grămadă de modificări comportamentale, majoritatea fiind cauzate de problemele ascunse de sănătate ne-tratate, medicul veterinar Gheor-ghiță Mureșanu apreciază teama dumneavoastră ca fiind justificată. Pentru a vă proteja copilul, va trebui ca o persoană din familie să-l supravegheze permanent în casă și, în plus, niciodată să nu-l lase în încăpere singur cu animalul.Pe de altă parte, nici procesul de îmbătrânire nu are aceeași evoluție la toți câinii, acesta fiind influențat de talie, rasă etc., însă, în general, patrupedele cu talie mică trăiesc mai mult.Dincolo de aceste lucruri, dacă depășește vârsta de șapte ani, un câine trebuie monitorizat permanent de medicul veterinar. Totul, din cauză că pe măsură ce înaintează în vârstă, câinii devin mai nervoși, latră mai mult și fără motiv, încep să aibă probleme și cu memoria. Recomandarea specialistului este să mergeți la un veterinar, singurul în măsură să-i evalueze starea de sănătate și să vă dea sfaturi în cunoștință de cauză, cu atât mai mult cu cât câinele dumneavoastră are deja un deceniu de viață.