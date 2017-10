Psihologul te ajută

Cadourile trebuie să-i motiveze pe copii

Sărbătorile sunt ocazii deosebite pentru a face cadouri celor dragi și, în mod special, copiilor. De cele mai multe ori, însă, jucăriile sunt alese nu neapărat în funcție de vârstă sau abilitățile copilului, cât mai degrabă pentru a satisface orgoliul părinților, care optează pentru lucruri cât mai scumpe. „Îmi aduc aminte cu foarte mare plăcere de Crăciunul copilăriei mele, care avea alt miros, altă frumusețe, cu toate că nu se găseau atât de multe lucruri ca acum. Probabil, din acest motiv, noi, copiii, ne bucuram extraordinar de mult atunci când primeam cadourile de la părinți, simbolice, de altfel. Acum, deși moșul vine cu cadouri tot mai sofisticate, parcă sărbătorile și-au pierdut din aerul de basm pe care-l respiram eu în anii copilăriei. Aș vrea să-i ofer și băiețelului meu, în vârstă de șase ani, un cadou simplu și cald, așa cum primeam eu de la ai mei, dar mi-e teamă că n-o să se bucure. Problema este că deși l-am obișnuit cu cadouri scumpe, el este veșnic nemulțumit de ceea ce primește. Cred că am depășit noi măsura. De aceea, ne-am gândit că ne-ar prinde bine în această perioadă sfaturile unui psiholog, pentru că nu dorim să încurajăm această atitudine a copilului nostru. Vă mulțumim și vă dorim sărbători fericite! (Mihai și O. Constantin, din Eforie). Înainte de toate, psihologul Speranța Băcana, specialist în probleme de educație, recomandă părinților să nu uite, nici o clipă, că un cadou poate fi un instrument în educația copilului și, mai ales, că acesta trebuie să corespundă cerințelor vârstei. În acest sens, face următoarele recomandări: - Nu este nevoie să-i cumpărăm copilului jucăria cea mai frumoasă pentru a-i dovedi cât de mult îl iubim sau imediat ce el își exprimă dorința de a avea un anume lucru - Amânarea satisfacerii unei dorințe exprimate este un pas în educarea motivației copilului mic, dar ea trebuie înțeleasă nu ca o frustrare, așa cum inițial o percepe, ci ca o dorință a părintelui de a-l face mai rațional în raportul său cu lumea înconjurătoare -l Stabilirea unui program de educare motivațională se poate face de la vârsta de trei - patru ani, când copilul începe să înțeleagă că raporturile lui cu lumea depind și de modul în care el reușește să-și înfrâneze anumite dorințe induse de sursele de informare, altele decât cele ale propriei familii - Este recomandabilă includerea copiilor de la vârsta de trei ani în sus în cât mai multe activități și programe, pentru a le diversifica sfera opțiunilor și a le oferi informații asupra modului de a-și petrece timpul liber, de a se recrea și învăța în același timp, în afara cadrului oferit de grădiniță. Și, nu în ultimul rând, vizita la psiholog, alături de medicul de familie, ar trebui să devină o practică la îndemâna oricărei familii de români, nu doar a celor care își pot permite.