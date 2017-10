Medicul de gardă

Căderea părului la copii

„Este posibil ca și copiii să chelească? Parcă ar fi prea mult, totuși! Din ce cauză cade exagerat părul unui copil? Fetița mea are niște cosițe superbe, dar a început să-i cadă părul la greu. E cazul să mă îngrijorez sau e ceva trecător?” (Mirela Ionescu).v v vÎntr-adevăr, căderea părului este percepută ca un fenomen întâlnit mai ales la adulți (în special la bărbați). Din păcate, potrivit medi-cului primar pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeo-med, căderea părului este un lucru comun chiar și printre copii. În majoritatea cazurilor, însă, alopecia la cei mici nu necesită tratament, o regenerare completă fiind posibilă după circa un an de zile.CauzeExcesul de vitamina A, stresul prelungit, gripa sau chiar unele medicamente mai tari se numără printre cauzele care duc la apariția cheliei și la acest segment de vârstă. „Căderea părului poate fi cauzată și de slăbirea sistemului imunitar. În astfel de situații, discutăm despre «alopecia areată» la copii, primul simptom fiind căderea părului în șuvițe” - a precizat medicul, care a ținut să adauge că în astfel de situații are de suferit și aspectul părului, care pare tern și se rupe ușor la pieptănat. Acest tip de alopecie dispare în circa jumătate – un an, dacă se va urma o dietă bogată în vitamine. Există însă și situații când părul nu se regenerează, iar răspunzătoare sunt genele copilului, siste-mul său imunitar, tot felul de alergii. De asemenea, se observă o cădere a părului și la fetițele cu părul lung. Este vorba despre „alopecia de tracțiune”, care apare în timpul pieptănării unui păr fragil, uscat. Situații similare apar și din cauza diverselor împletituri strânse ale părului, căci se forțează rădăcina acestuia, astfel că părul se tot subțiază și, în cele din urmă, se rupe. O refacere a podoabei capilare în astfel de cazuri durează mai mult timp. De aceea, specialista recomandă părinților să solicite părerea unui specialist din fazele incipiente ale căderii părului, pentru a se afla adevăratele cauze ale fenomenului.