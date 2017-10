Bune maniere când vorbim la telefon

Ştire online publicată Marţi, 09 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

l Regulile de bună purtare sunt necesare și atunci când vorbim la telefon, fie acesta fix sau celular. Când sună telefonul trebuie să răspundem cel mai târziu după al cincilea apel. Dacă vrem să vorbim cu cineva nu vom lăsa aparatul să sune mai mult de cinci ori în cazuri speciale. Modul în care începe o convorbire telefonică diferă de la țară la țară și se înscrie într-un adevărat regulament. În Germania, persoana căutată își spune numele în momentul în care ridică rceptorul. Cel care a sunat își declină și el identitatea. La români s-a stabilit regula ca persoana care sună să se prezinte, după ce, obligatoriu, a spus “Bună ziua!”, “Bună seara!” sau “Mă scuzați că vă deranjez, sunt cutare, pot să vorbesc cu…!”.l Dacă este vorba despre o conversație pe teme de serviciu, nu ne vom spune numai numele, ci și profesia: “Sunt inginerul X și aș dori să vorbesc cu…!”l Trebuie evitate situațiile neplăcute în care cel care răspunde la telefon întreabă curios: “Da é$%a cine e la telefon? Să văd dacă Y e aici…”. Chiar dacă persoana pe care o căutăm lipsește, nu vom scăpa de sentimentul penibil că ea ne evită. În niciun caz nu ne vom recomanda: “Sunt Marinela sau domnul Eugen…”, ci cu tot numele.l Nu există decât puține excepții de la obligația de a saluta la telefon. Atunci cînd sunăm la poliție, pompieri sau salvare, pentru că este vorba despre un caz de forță majoră. Un cetățean civilizat spune mai întâi “Bună ziua!” și când telefonează la informații, companii de taxiuri sau deranjamente. Altfel ești etichetat drept prost crescut.l În viața de zi cu zi ne întâlnim cu situații în care nu este nevoie să ne prezentăm. Mai ales în convorbirile cu apropiații, care ne recunosc după voce. Este prudent ca de fiecare dată, înainte de a începe convorbirea, să ne asigurăm că am apelat pe cine trebuie.l În cazul în care conversația telefonică se întrerupe dintr-un motiv sau altul, va suna din nou cel care a chemat primul, nu persoana care a răspuns. Când avem pe cineva în vizită și sună telefonul este inadmisibil să purtăm discuții interminabile sau prea intime (Te pup, te iubesc, bombonica mea…!). Este cea mai mare dovadă de proastă creștere.l Se întîmplă adesea să fii nevoit să aștepți minute în șir, pînă ce șeful nu știu cărui serviciu economic cu care ai treabă, va termina de explicat copilului cât fac 45 înmulțit cu 12. Convorbirea trebuie amânată cât mai discret. În niciun caz nu se spune: “Te sun eu peste 15 minute”, mai ales dacă cel care se află în vizită nu și-a manifestat dorința că ar vrea să plece peste 15 minute. Oricât de mult ne-ar interesa persoana de la telefon, prioritate are cea venită în vizită.l Dacă din întâmplare am greșit numărul de telefon, trebuie să ne cerem scuze. Cu toate acestea, deseori ni se răspunde injurios, ceea ce ne face să ne simțim prost. Așa că, la rândul nostru, ne vom abține să-l apostrofăm nepoliticos pe cel care a greșit numărul de telefon!