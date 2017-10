„Bujorii din obrăjori“ pot anunţa o boală

Medicul de gardă

„Bujorii din obrăjori“ pot anunța o boală

„N-am avut niciodată pielea sensibilă, am făcut plajă la greu. De câteva zile am observat că pomeții mei sunt foarte roșii. La început am crezut că este de la soare… Trebuie să renunț la plajă, din cauza radiațiilor, mai ales că a început să mă doară și capul?” (Claudia Timofte). Este adevărat că pe vremuri, sintagma grasă și frumoasă, cu bujori în obrăjori arăta că persoana care îndeplinea aceste… stan-darde era sănătoasă și demnă de toată admirația celor din jur. Percepții care s-au schimbat complet o dată cu trecerea anilor, precizează dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, care atrage atenția asupra faptului că roșeața exagerată a pomeților poate fi semnul unor boli. Prima dintre acestea este cuperoza, o boală cronică a cărei evoluție este progresivă. Cauzele dezvoltării acestei afecțiuni țin de culoarea pielii, cea mai predispusă fiind aceea deschisă la culoare, dar și lipsa de mișcare sau petrecerea multor ore în aer liber. Nu este vorba doar despre aspectul inestetic, ci și despre simptomele de arsură sau înțepătură, care produc un mare disconfort persoanei afectate. De asemenea, o bună parte dintre persoanele cu pomeții foarte congestionați pot suferi și de migrene (provocate de reactivitatea vasculară crescută). Ca și măsuri de protecție, medicul vă recomandă să evitați expu-nerea neprotejată la soare, dar și băile fierbinți și fluctuațiile de temperatură. Dincolo de această conduită, fără doar și poate se impune să mergeți la medic, singurul în măsură să se pronunțe despre ce este vorba.