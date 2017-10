Boschetarii, liberi să ierneze în scările blocurilor?

Fundația „Samusocial“ din România, care se ocupă de ajutorarea adulților fără adăpost, a făcut un apel la bunăvoința asociațiilor de proprietari din Capitală pentru a le permite oamenilor străzii, în nopțile cu temperaturi negative, să se adăpostească în scările de bloc.Inspirați de această inițiativă, mai mulți constănțeni consideră că ideea ar putea fi aplicată și la Constanța, măcar în perioada sărbătorilor de iarnă.Președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Constanța apreciază ca total nepotrivit acest demers.Inițiativa i-a dat de gândit cititoarei noastre, Aneta Manolea (47 ani): „Înainte de Crăciun, putem fi un pic mai buni. Am o bună prietenă la Fundația Samusocial din Bucu-rești. M-au impresionat poveștile ei despre oamenii fără adăpost. Până acum, pentru mine erau doar boschetari, bețivi, împuțiți, leneși… Dar nu e chiar așa… Unii au ajuns pe străzi din cauza cămătarilor, alții au fost dați afară de copii, alții, evacuați din cauza datoriilor, cazuri cutremurătoare… Asta m-a făcut să propun ideea asta și la Constanța. Am discutat cu locatarii din blocul nostru și mulți ar fi de acord. N-o să fie un capăt de țară dacă le dăm o pătură și o pernă, o saltea acolo, pentru câteva ore!”.„Le dăm și cheia de la interfon?“Întrebată dacă este de acord cu o asemenea inițiativă, Laura Mareș (53 ani) a izbucnit: „Fundațiile astea să-și țină ideile pentru ele! Să-i adăpostească ele, dacă tot se ocupă de fapte bune! Noi ne-am pus interfoane ca să nu intre toți boschetarii și bețivii în proprietatea noastră, și acum, ce facem, ne întoarcem de unde am plecat? Sau le dăm și cheia de la interfon? Categoric nu sunt de acord și sper că la Constanța nu se va întâmpla nenorocirea asta! Să-i adăpostească primarul în vila lui, e problema primăriei!”.„Numai să îndrăznească!“Conștientă că oamenilor bătuți de soartă trebuie să li se întindă o mână, Adelina Nane arată cu degetul către primărie: „Sunt mulți amărâți pe care nu-i duce capul, pe ăștia i-aș ajuta dacă aș putea. În niciun caz pe bochetarii care stau toată ziua cu țuica-n nas. Primăria să le facă adăpost, nu noi. Avem noi destule pe cap. Numai să îndrăznească să intre la mine-n bloc vreun boschetar, că nu știu ce se întâmplă!”.Problema este foarte delicatăRoxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției de Asistență Socială, consideră că soluțiile de compromis, cum pare și cea avansată astăzi, nu sunt o alternativă fericită. Totul, din cauză că cei fără adăpost pot suferi de diverse boli psihice, afecțiuni contagioase, nefiind în evidență pentru a beneficia de asistență medicală primară: „Sunt nespălați, fumează, normal că locatarii se vor îngrijora pentru securitatea lor și a copiilor. Și țările cele mai civilizate au oameni ai străzii, diferența este că primăriile au soluții pentru ei. Noi avem cantine, și în oraș, și în județ. Adăposturi nu avem, deocamdată, trebuie făcut un proiect pe bani europeni”.Ar fi o catastrofă!Președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Constanța, Marcel Dragu, ne-a spus că oricâtă înțelegere ar avea, ca om, pentru acești amărâți, niciodată nu va îndrăzni să le propună asociațiilor așa ceva: „Noi ne luptăm pentru o lege care să interzică accesul persoanelor străine în blocurile cu interfon fără acceptul cuiva, este domeniu privat, care ar putea deveni WC public... Ar fi o catastrofă! Am avut de furcă cu boschetari care se cuibăriseră prin blocuri, bețivani... știm cum e”. Considerând că problema trebuie rezolvată de primărie, reprezentantul UAP recomandă exemplul edililor din Londra, care oferă oamenilor străzii saci de dormit: „I-am văzut eu, pe vremea asta, pe ditamai trotuarul de patru metri, dormeau toți în saci de dormit, sub o streașină!”.Dumneavoastră ce părere aveți despre această inițiativă, stimați cititori?