Bolnavii periculoşi, internaţi obligatoriu

Bolnavii periculoși, internați obligatoriu

„Probabil că oamenii care au făcut legea prin care bolnavul psihic trebuie să-și dea OK-ul la internare nu știu ce e aia să ai în familie așa ceva. Eu o am pe mama, de câte ori reușesc s-o conving să se interneze la Palazu, după ce este chemată la o discuție separată cu medicul, iese zâmbitoare și spune că o să ia tratamentul acasă, lucru pe care apoi nu-l face. Pentru noi nu există zi liniștită, nu există sărbători. Eu n-am auzit ca vreun bolnav psihic să fie de acord cu internarea și, credeți-mă, am bătut spitalele…” - este dilema unei cititoare, care este adepta internărilor obligatorii în astfel de situații.v v vÎntr-adevăr, pentru anumite categorii de persoane fizice afla-te în situații speciale din cauza vârstei, stării de sănătate mintală sau altor împrejurări deosebite, legea civilă oferă mijloace proprii de ocrotire, ne-a explicat avocatul Aurel Glăvan. Este vorba despre ocrotirea minorilor, a alienaților și debililor mintali, a bolnavilor psihic periculoși. Cât privește persoanele care necesită spitalizare, acestea sunt internate atât voluntar, cât și obligatoriu într-o unitate de psihiatrie, conform procedurii reglementate de legislația sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice.