Bolnavii cronici cred că proiectul tichetelor de sănătate le va grăbi sfârşitul

Puncte de vedere

Bolnavii cronici cred că proiectul tichetelor de sănătate le va grăbi sfârșitul

Noul pachet general de servicii medicale acoperite integral din asigurări și tichete de sănătate, care urmează să intre în vigoare în septembrie 2009, a dat startul dezbaterilor publice. Potrivit proiectului, asistența medicală gratuită va fi acordată numai în cazul urgențelor reale și pentru intervențiile chirurgicale. În rest, bolnavii vor scoate bani din buzunar, prin așa numitele „tichete de sănătate”. Oamenii sunt sceptici că aceste măsuri vor... obloji rănile atât de adânci ale sistemului sanitar românesc. Dacă noul proiect de lege va fi aprobat, bolnavii vor achita, prin tichetele de sănătate care se vor găsi la furnizorii de servicii medicale, aproape toate tipurile de asistență medicală. În schimbul tichetelor, contribuabilii vor achita la asigurările de sănătate suma de 600 lei pe an, urmând să fie informați de casele județene de asigurări de sănătate în momentul în care au atins plafonul stabilit de minister. „Mi se pare un sistem greoi, care complică și mai mult birocrația. Cred că ar fi mai simplu ca evidențele astea să le țină medicii de familie, care oricum sunt obișnuiți cu hârțogăraia. Legătura noastră cu CJAS să fie făcută prin acești medici, că doar au experiență veche în așa ceva”. l „Am fost în Grecia la niște prieteni, anul trecut – ne-a povestit Ionel G. (59 ani, din Constanța). Într-una din zile, gazda se simțea rău și s-a dus la doctor. Când am văzut-o că pleacă cu mâna goală m-am mirat. I-am povestit că la noi este obiceiul să-i dai o atenție doctorului, mai mare sau mai mică, în funcție de cât de gravă este starea ta de sănătate, iar la operații să ai un plic respectabil. S-a uitat mirată la mine și n-o să uit niciodată ce mi-a spus: «Nu e nevoie să-i dau nimic, pentru că plătesc asigurarea. Dar chiar dacă aș încerca să-i dau ceva, oricum nu ar primi. La noi nu se dau atenții la doctori, asta e regula. Dar și tu trebuie să-ți plătești dările către stat, altfel plătești de te ustură la ficați!»”. Dacă nu ar fi avut atâtea afecțiuni cronice, I. G. ar fi fost de acord, în principiu, cu noile măsuri. Însă, ca bolnav cronic, având în vedere că și salariul său este modest (1.200 lei), se teme că nu își va permite să-și monitorizeze sănătatea la fel ca și până acum: „Mergeam chiar și de trei ori pe lună la doctorul de familie, dânsul mă trimitea la specialist fără probleme când aveam nevoie, îmi făceam și analize la trei luni, primeam rețete compensate. De-acum încolo, Dumnezeu cu mila! N-o să pot să scot atâția bani din buzunar numai pentru mine, pentru că și soția face tratament permanent pentru inimă, colesterol și osteoporoză avansată. Chiar dacă ea nu merge lunar la con-sultații, rețetele costă și, sincer, nici nu știu cu cât o să mai fie ele compensate pe viitor. Părerea mea este că măsurile astea lovesc în cronici, care au ocazia să-și dea obștescul sfârșit mai repede!”. Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de bolnavi cu afecțiuni cronice din România, dar și ideea că dezbaterea publică va fi una transparentă, cititorul nostru speră ca aceste măsuri să nu fie adoptate. l L. Amariei (47 ani, din Constanța) are probleme cardiace și oftalmologice, fiind programat pentru a doua operație la ochiul drept: „Legea asta nouă spune că, de-acum încolo, numai urgențele adevărate (!!) și operațiile vor fi gratuite. Ce, dacă până acum operațiile erau gratuite, îndrăznea cineva să uite acasă plicul pentru chirurg? Nu-i văd bine pe cei cu boli multe și grele, că de operat, să zic că nu te operezi chiar în fiecare an! Sincer, nici nu cred că măsurile astea vor face ordine în sistemul sanitar, și nici banii nu vor fi destui! Poate că ar fi mai bine să se desființeze contribuția la asigurările de sănătate și să se știe clar că plătim pentru orice ne doare. Așa, o să se facă mișmașuri, mai rău ca până acum, când mai apăreau în fișe sau pe rețete și morți!”. După modelul altor state europene, cititorul nostru propune instituirea poliției sanitare, întrucât nu crede că în „Românica” șpaga „medicală” o să dispară fie și dacă bolnavii își plătesc serviciile de care au nevoie la un moment dat. l „Eu propun ca această contribuție individuală la sănătate să se depună pe carnete nominale sau pe carduri, iar plătitorii să le folosească atunci când au nevoie. Ar fi un gest corect față de cei care muncesc pe salarii mari, care acum trebuie să plătească încă un bir pentru nimic sau pentru aceleași servicii ca și până acum. Iar cei care nu produc nimic și nu muncesc niciunde, vor primi, gratis, mai mult decât până acum!” – Daria Ion, 38 ani, din Constanța. Bolnavii cu afecțiuni mai vechi speră ca Asociația Bolnavilor Cronici din România să se implice serios în noul proiect al Ministerului Sănătății și să le apere interesele. Potrivit statisticilor, în România sunt peste 2,5 milioane de bolnavi cu afecțiuni de natură cronică.